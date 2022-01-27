短評／普亭、金正恩 究竟是誰讓習近平不開心？

美國副國務卿薛曼。Getty Images

在美國繼續呼籲俄羅斯就烏克蘭 問題舉行外交談判之際，美國常務副國務卿薛曼（Wendy Sherman）26日在一個論壇上說，如果俄羅斯總統普亭 在北京冬奧開幕之際入侵烏克蘭，中國領導人習近平 將「不會太開心」。中國官方否認了習近平向俄方提出希望不要在冬奧會期間入侵烏克蘭的要求，稱有關報導「純屬子虛烏有」。

美國常務副國務卿薛曼26日在與雅爾達歐洲戰略(Yalta European Strategy)這個歐洲安全論壇舉行的視訊會議上表示，她不知道普亭總統是否做出了入侵烏克蘭的決定，但「我們顯然看到了各種跡象，表明(普亭)可能會在現在或2月中旬的某個時候使用武力。」

「我們都知道，北京奧運會的開幕式將於2月4日舉行，預計普亭會出席開幕式，」薛曼說。「我認為，如果普亭選擇在那個時候入侵烏克蘭，習近平主席可能不會太開心。所以這可能會影響他選擇的時機和考慮。」

按照薛曼的邏輯，北韓27日發射兩枚短程飛彈，今年累計第6次，豈不是讓習近平更不開心？更有意思的是，美國甚麼時候開始在意習近平開不開心了？美國串聯盟邦「外交抵制」冬奧，習近平難道就會開心嗎？「歲月靜好」已不可得，各人就自求多福吧！