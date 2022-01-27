我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

突破感染者何時打補強針？專家稱「染疫8周後」

暴風雪周末襲東北部 恐降雪20吋 產生「炸彈氣旋」

短評／普亭、金正恩 究竟是誰讓習近平不開心？

本報編譯張佑生
美國副國務卿薛曼。Getty Images
美國副國務卿薛曼。Getty Images

在美國繼續呼籲俄羅斯就烏克蘭問題舉行外交談判之際，美國常務副國務卿薛曼（Wendy Sherman）26日在一個論壇上說，如果俄羅斯總統普亭在北京冬奧開幕之際入侵烏克蘭，中國領導人習近平將「不會太開心」。中國官方否認了習近平向俄方提出希望不要在冬奧會期間入侵烏克蘭的要求，稱有關報導「純屬子虛烏有」。

美國常務副國務卿薛曼26日在與雅爾達歐洲戰略(Yalta European Strategy)這個歐洲安全論壇舉行的視訊會議上表示，她不知道普亭總統是否做出了入侵烏克蘭的決定，但「我們顯然看到了各種跡象，表明(普亭)可能會在現在或2月中旬的某個時候使用武力。」

「我們都知道，北京奧運會的開幕式將於2月4日舉行，預計普亭會出席開幕式，」薛曼說。「我認為，如果普亭選擇在那個時候入侵烏克蘭，習近平主席可能不會太開心。所以這可能會影響他選擇的時機和考慮。」

按照薛曼的邏輯，北韓27日發射兩枚短程飛彈，今年累計第6次，豈不是讓習近平更不開心？更有意思的是，美國甚麼時候開始在意習近平開不開心了？美國串聯盟邦「外交抵制」冬奧，習近平難道就會開心嗎？「歲月靜好」已不可得，各人就自求多福吧！

習近平 普亭 烏克蘭

上一則

北京防疫嚴 美外交官想返國 中： 令人費解

下一則

中美混血滑雪嬌點 18歲谷愛凌冬奧奪金大熱 手握23代言

延伸閱讀

德法斡旋 俄國、烏克蘭同意維持停戰 2月將再討論

德法斡旋 俄國、烏克蘭同意維持停戰 2月將再討論
美書面答覆 促俄奉行外交路線化解烏克蘭危機

美書面答覆 促俄奉行外交路線化解烏克蘭危機
華爾街日報：普亭欺烏克蘭的勇氣 美中德給的

華爾街日報：普亭欺烏克蘭的勇氣 美中德給的
習近平晤國際奧會主席 俄派500人赴北京冬奧

習近平晤國際奧會主席 俄派500人赴北京冬奧

熱門新聞

新手人妻婚前堅守貞操，與丈夫洞房時卻未「落紅」，因而遭到懷疑。 (示意圖／取材自Ingimage)

婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…

2022-01-22 11:05
男子當著小孩的面毆打妻子。（視頻截圖）

國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」

2022-01-21 09:00
劉學州21日才上傳自己在三亞海邊的自拍照。(取材自微博)

尋親卻遭生父母2度拋棄 河北17歲少年痛陳身世後自殺

2022-01-23 20:28
破產董事長姜元陳流浪街頭。（視頻截圖）

沒拋妻棄子…千萬老董破產 流浪深圳拾荒 兒子接他回家

2022-01-22 07:00
周小磕稱自己在前夫手機翻出400多名女性的露骨聊天紀錄。（取材自微博）

新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲

2022-01-19 09:00

受不了嚴格防疫 香港金融圈外籍人士爆出走潮

2022-01-24 07:14

超人氣

更多 >
東北風暴本周末襲擊大紐約 降雪最高12吋 辦年貨要趁早

東北風暴本周末襲擊大紐約 降雪最高12吋 辦年貨要趁早
亞變種出沒「隱形Omicron」速增 世衛警告

亞變種出沒「隱形Omicron」速增 世衛警告
華爾街日報：普亭欺烏克蘭的勇氣 美中德給的

華爾街日報：普亭欺烏克蘭的勇氣 美中德給的
54歲王祖賢被酸老又胖？網友抱屈：她其實像仙女

54歲王祖賢被酸老又胖？網友抱屈：她其實像仙女
一洲焦點／大法官退休影響、美撤使館家屬 中方先放話？

一洲焦點／大法官退休影響、美撤使館家屬 中方先放話？