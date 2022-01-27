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WTO允中對美年徵6.45億美元報復性關稅

中國新聞組／北京27日電

世界貿易組織（WTO）裁定，中國每年可對約6億4500萬美元的美國進口商品課徵報復性關稅。美國政府稱「深感失望」，並表示這項決定凸顯改革世貿組織的必要性。

綜合媒體報導，世貿組織仲裁員昨天裁定：「有鑑於當事方在程序中的論點和證據，我們裁定適當的（報復性關稅課徵）水平……是每年6億4512萬美元。」

美國貿易代表署（USTR）發言人霍奇（Adam Hodge）昨天發表聲明指出，美國對世貿組織仲裁員的裁定深感失望。

霍奇表示，世貿組織仲裁員的裁定「反映上訴機構（Appellate Body）的錯誤解釋，損害了世貿組織成員保護我們的工人和企業免受中國扭曲性貿易補貼的能力」。

他說，這項決定「再次強化了改革世貿組織規則和糾紛解決機制的必要性，這些一直被用來庇護中國的非市場經濟行為並損害以市場為導向的公平競爭」。

2008年至2012年，美國對包括太陽能電池板和鋼絲在內的22種中國產品徵收反補貼關稅。中國在2012年向世貿組織提出上訴。

中國最初請求世貿組織的三人仲裁小組授予中國向24億美元美國產品徵收關稅的權利。

中國最終獲准徵收的關稅額跟美國在川普總統執政時期對3000多億美元中國產品所徵收的關稅相比，已經相形見絀了。

關稅 裁員 川普

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