取代美元？ 中借道RCEP 推人民幣國際化

中國鼓勵企業與RCEP國家用人民幣結算。圖為中國國務院總理李克強（左七）2018年出席第二次RCEP領導人會議。（新華社）

中國商務部等六部門26日發文提出，高品質實施「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP ），推動RCEP區域內貿易投資 活動更多使用人民幣結算，幫助企業降低匯兌成本，規避匯率 波動風險。

據了解，中國在2010年與東協十國打造的「中國-東協自貿區」上路後，就積極使用人民幣結算，如今多達15國的RCEP在2022年上路，中國希望藉由RCEP推動人民幣國際化，並逐步取代美元的地位。

中國商務部網站刊登「關於高品質實施區域全面經濟夥伴關係協定的指導意見」指出，鼓勵企業用好成員國降稅承諾，結合各成員降稅承諾和產業特點，推動擴大服裝、鞋、箱包、玩具、家具、電子產品、機械裝備、汽車零件、摩托車、化纖、農產品等優勢產品出口，積極擴大先進技術、重要設備、關鍵零部件、原材料等進口，支援日用消費品、醫藥、康復設備和養老護理設備等進口。

完善金融支持和配套政策體系方面，提高人民幣結算對貿易投資發展的支持作用。推動RCEP區域內貿易投資活動更多使用人民幣結算，幫助市場主體降低匯兌成本，規避匯率波動風險。引導金融機構提升金融服務水準，支持金融機構創新人民幣交易、投資、避險產品，為市場主體提供便捷高效的跨境人民幣金融產品和服務。

進一步提升貿易投資的金融服務質效方面，結合RCEP實施，鼓勵引導金融機構按照市場化原則和商業可持續性原則，創新金融產品和服務，加大對外貿企業的信貸支持力度，支持符合條件的外貿企業拓寬直接融資管道，優化對外貿領域小微、民營企業的信貸信保產品和服務。

推動製造業優化升級方面，要結合RCEP實施，增強製造業核心競爭力和開展技術改造，推進製造業補鏈強鏈，強化資源、技術、裝備支撐；加強高端產業鏈合作和製造業項目合作，培育多元化全球供應鏈網路。

此外，要研究制定跨境電子商務智慧財產權保護指南。強化智慧財產權公共服務供給，加強海外智慧財產權糾紛應對和維權援助。按照RCEP規定推動加入智慧財產權領域國際條約。