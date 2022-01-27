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美擬撤離大使館人員 環時批抵制冬奧又一骯髒把戲

中國新聞組／北京27日電

路透報導，美國駐中大使館人員和家屬擬撤離，中國官媒環球時報也以獨家消息報導，稱「美國謀劃以疫情為由批准駐華使領館『授權撤離』」是「憋陰招」，是「骯髒的把戲」，目的是「擾亂中國舉辦奧運會」。

環球時報報導，美國國務院擬以「中國疫情狀況」為由，批准駐中使領館「授權撤離」。目的顯然並非單純防疫考量，是繼「不派出官員代表團」、「大幅度暫停美國赴中航班」等行動後，對北京冬奧「外交抵制」的一部分，意圖干擾北京冬奧成功舉行。未來一個月，不排除美國將採取更多針對中國和北京冬奧會的舉措。

據報導，美國及幾個盟國和夥伴國對奧運會進行外交杯葛，因為認為中國政府正在對新疆西部地區的維吾爾族和其他穆斯林群體進行種族滅絕。

另外，美國副國務卿舍曼昨天在社交媒體上表示，已為新任駐中大使伯恩斯舉行宣誓就職儀式，並稱伯恩斯將在美中關係中「為保護和促進美國利益發出強有力的聲音」。伯恩斯曾任美國駐北約大使，在去年12月獲美國參議院投票通過擔任美駐中大使一職，填補了該職位一年多以來的空缺。

除了防疫，外界亦關注冬奧期間中國的人權狀况。據英國廣播公司（BBC）及法新社報導，中國維權人士和一些學者的微信帳號近幾周受到限制。有8人表示，他們的微信帳號從去年12月初以來一直受到某些限制，有些人無法完全使用他們的帳號。北京資深記者高瑜說：「這次關閉微信帳號的風暴太強大，史無前例。」她的帳號中群組聊天室等功能在去年12月20日首度遭永久停用。

知名作家章詒和也是言論受管控的人士之一，BBC引述章詒和說：「一開始我很生氣，因為我無法讓別人聽到我的聲音。後來我覺得憤怒是沒有用的，只會有損我的健康。」她認為即使冬奧會後，這種管控也不會放鬆。

北京冬奧 微信 疫情

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