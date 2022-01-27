北京冬奧抵制或參加 美英加澳日法紛表態

北京冬奧下月初登場，各國陸續表態對出席奧會的立場。圖為北京市朝陽區的一處冬奧景觀亮燈。(中新社)

北京冬奧 於2月4日至20日舉行，除了仍擺脫不了新冠疫情 陰影，北京還面臨多國以外交手段抵制的壓力。美、英、加拿大和澳洲等多國陸續表態，不會派政府代表出席，理由是擔憂中國人權紀錄；但中國堅定盟友如俄羅斯、波蘭、哈薩克等國，則選擇力挺北京。

儘管這種外交抵制和歷史上的全面抵制行動不同，運動員仍正常參賽，但還是讓北京惱火；中國外交部發言人稱該舉動是對奧林匹克憲章精神的「嚴重玷汙」和「政治挑釁」。

儘管美國宣布外交抵制，但據了解，美國仍派出至少18名官員前往中國。華盛頓稱，這是為了為美國隊提供安全支持。而在美國宣布外交抵制後，英國、澳洲和加拿大都在相繼宣布外交抵制北京冬奧。

BBC報導指出，實際上，第一個在官方宣布抵制北京冬奧的並非美國，而是立陶宛。去年12月3日，立陶宛總統表示，他和內閣部長都不會出席冬奧。

丹麥則在1月14日宣布不派官方外交代表團參加，成為繼立陶宛之後，第二個明確外交抵制北京冬奧的歐盟 成員國。

至於其他歐盟國家在關於外交抵制北京冬奧會上未能達成共同立場；法國總統就表示法國不會加入外交抵制的隊伍，他表示，此類抵制行動收效甚微，僅有象徵性作用。

紐西蘭沒有和「五眼聯盟」夥伴一樣宣布抵制；雖然該國表示，不會派部長級的外交官出席，但強調是由「多重原因」導致的，和美國的決定沒關係。

與紐西蘭類似，奧地利、比利時、瑞典、拉脫維亞和荷蘭等國均以新冠疫情導致的不便為由，決定不派遣政府官員或高級官員赴北京。

去年10月剛上任的愛沙尼亞總統表示，他因為「政治原因」，不會參加北京冬奧。

日本是否外交抵制北京冬奧始終舉棋不定；最終，日本政府放棄派遣政府官員與會，而是派東京奧組委主席橋本聖子等三人率團前往北京，但日本拒絶將其稱為外交抵制。

俄羅斯總統普亭是北京冬奧會的鐵桿支持者。他公開表示，美國等國抵制冬奧的決定是「錯誤」和「不可接受」的，其目的是「妄圖遏制中國發展」。

波蘭總統是歐盟國家中目前唯一決定出席北京冬奧會的國家元首。阿根廷、哈薩克、巴基斯坦等，也都是中國冬奧會的堅定支持者。

至於中國的堅實盟友北韓宣稱，在「敵對勢力的陰謀活動」和新冠疫情之下，該國無法參加冬奧會； 其實之前北韓拒絶參加2020年東京奧運，國際奧委會已經禁止它以國家資格參加2022年北京冬奧會。

其他如阿根廷也是中國冬奧堅定支持者，總統並計畫在2月到訪北京；捷克是歐盟國家中為數不多聲援北京冬奧的國家，總統並批評美國等國的外交抵制行動。