中國崛起掌新聞話語權 2008年、2022年兩屆奧運大不同

1月26日，幾名外國記者在主媒體中心交流。(新華社)

北京即將成為全球第一個舉辦過夏季和冬季奧運 會的城市，從2008年到2022年，地主國政府的態度及全球的期望與此前相比，有很大的差別；除了城市的改變，最明顯的差別，應該在於新聞話語權的掌控。

路透與美聯社報導，2008年，中國政府對天安門廣場轉播做了一些限制，但允許轉播，還同意設立 「抗議區」；奧運前一年多，中國取消一些報導限制，還為記者解除互聯網的審查。

報導指出，2008年奧運結束後一個月，全球金融危機爆發，中國表現比大多數國家好，這增加中國的信心。此後，中國迎來習近平的崛起，香港大學教授歷史的徐國琦說：「雖然習近平負責2008年奧運，但冬季奧運才是習近平真正主辦的奧運會。」德國弗萊堡大學的中國研究員舒曼（Amanda Shuman）指出，「中國政府很清楚，它的全球經濟優勢讓它可以為所欲為。」

跟13年半前的北京夏奧相比，美聯社指出，這屆奧運更多人關注的是中國崛起後對公民自由的漠視。人權組織指控中國對維族強迫勞動丶網球明星彭帥指控中國前副總理張高麗性侵，讓中國人權備受批評，這些事件更引發美國主導的外交抵制。正如北京近年來對其他政府的態度變得強硬，一些外國政府也對中國採取強硬的立場。

只是，與上次北京舉辦奧運相比，中國擁有更多的政治丶經濟和軍事影響力，對於全球的批評也更加無所顧慮。美聯社便提到，中國對來訪記者的限制，將他們放置在「泡泡」中，並且與中國民眾隔離開來。

2022年的北京冬奧 ，雖然記者還是可以使用互聯網，但疫情 把他們限制在一個嚴密的「泡泡」中。主辦單位已警告外國運動員，任何違反中國法律的聲明都可能受到懲罰。

BBC報導則指出，在北京周邊城市爆發新冠疫情的情況，舉辦「正常」的冬奧是不可能的，比賽門票不會向公眾發售，國企或其他黨政組織向成員分發門票，他們將被要求遵守嚴格防疫措施。冬奧成為讓民眾在家觀賽的體育賽事，也許讓北京當局鬆一口氣。

報導稱，即使沒有新冠疫情，現在的中國也不再是2008年的中國；例如，這座城市的交通基礎設施已爆炸式增長。2008年，北京的地鐵系統只有四條線路，現在，北京有27條線路和459個車站——並且仍在增加——它已發展成為全球最大的地鐵網絡。