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北京冬奧媒體中心 「中國風」成外媒打卡熱點

中國新聞組／北京26日電
主媒體中心二層大廳。（新華社）
主媒體中心二層大廳。（新華社）

北京冬奧會下周開幕，許多外國運動員與媒體已經進駐北京，而本屆冬奧會主媒體中心二層北側的一處「中國風」小景，成了不少中外記者和志願者拍照打卡的「網紅地」。

明報報導，繼2008年主辦夏季奧運後，北京再次利用奧運會場館與設施向世界展示中華傳統元素。本屆的主媒體中心設置了「北京故事」展廳，紅牆灰瓦，兩盞紅彤彤的大燈籠懸掛在屋檐下，仿古門的兩側擺放著北京冬奧會吉祥物冰墩墩和北京冬殘奧會吉祥物雪容融。除了傳統造型以外，展廳內的「北京兔爺」還增添了奧運元素，出現了冰球、花樣滑冰等新造型。

在主媒體中心媒體工作間的2022標識。（新華社）
在主媒體中心媒體工作間的2022標識。（新華社）

主媒體中心二樓還有「中醫藥文化展示空間」，以影片、圖文、實物、AI交互體驗等形式讓訪客體驗中醫文化。講解員肖雁貞表示，展廳最吸引人的是模擬古代針灸銅人教學模具的半身銅人，銅人的周圍還有兩個環，大環寫24節氣，小環寫12經絡，地上則是一個八卦造型的圓盤。銅人的正上方還能看到中國傳統28星宿，寓意着中國中醫藥起源於古天文學。

肖雁貞說，展廳外還有螢幕不定時播放太極拳的演示影片，如能跟著演示準確地打完一套太極拳，還能贏得一份裝有書簽或五禽戲的禮物。主媒體中心還有販售契合虎年新年的布老虎、具有本地特色的「北京兔爺」等紀念品和小擺件，吸引許多人購買。

此外，主媒體中心的四個新聞發布廳是以24節氣命名，位於一樓的「立春」廳是主媒體中心空間最大的新聞發布廳，文字記者座席有400個；位於二樓的其他三個空間較小的新聞發布廳則分別以「大寒」、「驚蟄」、「冬至」來命名。

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