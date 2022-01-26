我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

精英高中被施壓廢除入學考試 亞裔生感受複雜

打破退休傳聞 眾議院議長波洛西宣布競選連任

力拚8金牌 冬奧中國隊天安門宣誓出征

中國新聞組／北京26日電
北京冬奧會中國體育代表團部分成員25日在天安門廣場觀看昇國旗儀式，並宣誓出征。（中新社）
北京冬奧會中國體育代表團部分成員25日在天安門廣場觀看昇國旗儀式，並宣誓出征。（中新社）

北京冬奧會下周五將登場，中國代表團部分成員昨到天安門廣場舉行宣誓出征儀式，由平昌冬奧男子500米短道速滑冠軍武大靖領誓，共約100多位運動員及教練代表出席。

「為了祖國衝衝衝，不負人民拚拚拚，跟著總書記一起向未來，中國冰雪，加油！加油！加油！」武大靖帶領國家短道速滑隊、花樣滑冰隊、速度滑冰隊、冰壺隊、越野滑雪隊等多支隊伍的運動員、教練員齊聲宣誓。儀式結束後，運動員們將陸續進入閉環管理，做好最後衝刺，全力備戰北京冬奧會。

來源：天天看一廈

綜合媒體報導，本屆冬奧會2月2日就會有比賽開始，但2月4日晚間才是正式開幕，賽事共設7個大項、15個分項、109個小項，共產生109枚金牌，將於2月20日閉幕。

報導指，本屆中國代表團有望奪金的除了武大靖，還有中國短道速滑隊、單板滑雪女將蔡雪桐與隊友劉佳宇、花樣滑冰韓聰／隋文靜組合，而中美混血的自由式滑雪女將谷愛凌更具有奪三金的實力，力爭八金突破歷屆最佳成績的五枚金牌。

北京冬奧會中國體育代表團部分成員25日在天安門廣場觀看昇國旗儀式，並宣誓出征。（...
北京冬奧會中國體育代表團部分成員25日在天安門廣場觀看昇國旗儀式，並宣誓出征。（中新社）

本屆賽事在年初四揭幕後，中國代表團就展開「淘金之旅」，中國代表團本屆在年初五就有衝擊首金的項目，短道速滑隊在混合團隊接力衝擊金牌，賽事決賽在5日晚上7時上演。中國代表團自參加冬奧以來共獲得13枚金牌，其中短道速滑項目貢獻10枚，是中國代表團的「王牌之師」。

在北京冬奧會賽事圓滿結束後，北京冬殘奧會賽事將於3月4日揭幕，共設6個大項共產生78枚金牌。賽事會在3月13日閉幕。

北京冬奧 滑雪 運動員

上一則

騰訊魔改「鬥陣俱樂部」 結局大樓爆破竟變警察勝利

下一則

香港6宗無源遍港九新界 特首或向中央求援

延伸閱讀

冬奧／大媽廣場舞登台 開幕式前暖場30分鐘

冬奧／大媽廣場舞登台 開幕式前暖場30分鐘
冬奧人員 15例複檢陽性

冬奧人員 15例複檢陽性
抵制聲中 南韓議長將出席冬奧

抵制聲中 南韓議長將出席冬奧
聯合國秘書長呼籲北京冬奧期間休戰 中國：支持

聯合國秘書長呼籲北京冬奧期間休戰 中國：支持

熱門新聞

新手人妻婚前堅守貞操，與丈夫洞房時卻未「落紅」，因而遭到懷疑。 (示意圖／取材自Ingimage)

婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…

2022-01-22 11:05
男子當著小孩的面毆打妻子。（視頻截圖）

國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」

2022-01-21 09:00
劉學州21日才上傳自己在三亞海邊的自拍照。(取材自微博)

尋親卻遭生父母2度拋棄 河北17歲少年痛陳身世後自殺

2022-01-23 20:28
周小磕稱自己在前夫手機翻出400多名女性的露骨聊天紀錄。（取材自微博）

新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲

2022-01-19 09:00
一名女子在深圳地鐵車廂裡以流利英語怒罵一名外籍男子，並要他「滾出中國」。（視頻截圖）

深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他

2022-01-17 13:00
「獵狐行動」是中國「天網行動」的重要組成部分。（取材自環球時報）

中國獵狐行動抓捕外逃人士 報告披露兇狠手段

2022-01-18 12:27

超人氣

更多 >
2022全球最佳退休地點排名 前5名有4個在中南美

2022全球最佳退休地點排名 前5名有4個在中南美
拜登考慮制裁普亭 不打算送美軍上烏戰場 俄批升高緊張

拜登考慮制裁普亭 不打算送美軍上烏戰場 俄批升高緊張
黛妃生前洩天機：哈利比威廉更適合當國王

黛妃生前洩天機：哈利比威廉更適合當國王
世說新聞／遊民辱華又放狗 華人爆錘反擊

世說新聞／遊民辱華又放狗 華人爆錘反擊
SAT考試將全面改採數位化 考試時間縮減為兩小時

SAT考試將全面改採數位化 考試時間縮減為兩小時