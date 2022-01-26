力拚8金牌 冬奧中國隊天安門宣誓出征

北京冬奧會中國體育代表團部分成員25日在天安門廣場觀看昇國旗儀式，並宣誓出征。（中新社）

北京冬奧 會下周五將登場，中國代表團部分成員昨到天安門廣場舉行宣誓出征儀式，由平昌冬奧男子500米短道速滑冠軍武大靖領誓，共約100多位運動員 及教練代表出席。

「為了祖國衝衝衝，不負人民拚拚拚，跟著總書記一起向未來，中國冰雪，加油！加油！加油！」武大靖帶領國家短道速滑隊、花樣滑冰隊、速度滑冰隊、冰壺隊、越野滑雪 隊等多支隊伍的運動員、教練員齊聲宣誓。儀式結束後，運動員們將陸續進入閉環管理，做好最後衝刺，全力備戰北京冬奧會。

來源：天天看一廈

綜合媒體報導，本屆冬奧會2月2日就會有比賽開始，但2月4日晚間才是正式開幕，賽事共設7個大項、15個分項、109個小項，共產生109枚金牌，將於2月20日閉幕。

報導指，本屆中國代表團有望奪金的除了武大靖，還有中國短道速滑隊、單板滑雪女將蔡雪桐與隊友劉佳宇、花樣滑冰韓聰／隋文靜組合，而中美混血的自由式滑雪女將谷愛凌更具有奪三金的實力，力爭八金突破歷屆最佳成績的五枚金牌。

北京冬奧會中國體育代表團部分成員25日在天安門廣場觀看昇國旗儀式，並宣誓出征。（中新社）

本屆賽事在年初四揭幕後，中國代表團就展開「淘金之旅」，中國代表團本屆在年初五就有衝擊首金的項目，短道速滑隊在混合團隊接力衝擊金牌，賽事決賽在5日晚上7時上演。中國代表團自參加冬奧以來共獲得13枚金牌，其中短道速滑項目貢獻10枚，是中國代表團的「王牌之師」。

在北京冬奧會賽事圓滿結束後，北京冬殘奧會賽事將於3月4日揭幕，共設6個大項共產生78枚金牌。賽事會在3月13日閉幕。