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美F-35C戰機南海失事 環時開酸：秀肌肉反拉傷

中國新聞組／北京26日電
一架海軍F-35C戰機24日在南海降落於航空母艦時不幸發生事故，造成7名美國海軍官兵受傷，飛行員彈射逃生獲救。圖為卡爾文森號。（路透）
一架海軍F-35C戰機24日在南海降落於航空母艦時不幸發生事故，造成7名美國海軍官兵受傷，飛行員彈射逃生獲救。圖為卡爾文森號。（路透）

美軍一架F-35C匿蹤戰機24日在南海準備降落卡爾文森號航母時墜落甲板，造成7人受傷，飛行員彈射逃生獲救，傷者皆情況穩定。這是F-35C首次發生事故。環球時報以「美戰機南海『秀肌肉』拉傷自己」為標題酸美軍，中國軍事專家則認為，美軍近幾年事故頻發，是官兵「精神高度緊張，身心疲憊之故」。

美國軍方對這次事故的許多細節語焉不詳。半島電視台稱，美國海軍在聲明中未解釋何以傷員中3人需要送到馬尼拉治療，戰機究竟是墜毀在甲板上，還是落海？聲明也未提供航母損壞細節。

對此，美軍第7艦隊發言人藍福特（Mark Langford）25日證實確有此事，戰機在降落時撞到甲板後墜海，飛行員彈射逃生後被直升機救起。除了被送往菲律賓救函的３人，其餘4人留在艦上接受治療，目前傷員狀況穩定。

美國海軍研究協會25日指出，美方正盡一切努力，設法盡量撈回所有的戰機殘骸。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，傷者情況穩定；海軍第七艦隊發言人朗弗德上尉25日指出，事故對卡爾文森號的飛行甲板「影響輕微」，航艦和飛行聯隊皆已恢復運作。

卡爾文森號與另一艘美國航艦林肯號及打擊群，上周在菲律賓海與日本海上自衛隊日向號護衛艦舉行軍演，23日開始在南海演習。在此之前，美國這兩個航母戰鬥群曾在台灣以東的菲律賓海與日本海上自衛隊的艦艇舉行聯合演習。

美國卡爾文森號航空母艦2018年在夏威夷海域參加環太平洋軍演。美軍一架F-35C...
美國卡爾文森號航空母艦2018年在夏威夷海域參加環太平洋軍演。美軍一架F-35C匿蹤戰機24日在南海準備降落卡爾文森號時失事，包括飛行員共造成七名官兵受傷。（美聯社）

針對此事件，中國官媒「環球時報」25日引用中國海軍研究院研究員張軍社分析，稱卡爾文森號22日剛在菲律賓海和日本炫耀武力，隨後又馬不停蹄地進入南海「秀肌肉」，「美國艦機在西太平洋頻繁發生事故的根本原因是，美軍長年累月高頻度派出艦艇、飛機耀武揚威，尋釁滋事，使得人員精神高度緊張，身心疲憊，發生事故難以避免」。

報導也引述軍事專家魏東旭說法，稱卡爾文森號本想在南海「耍大刀」，結果「大刀砍到了自己」，「這說明雖然美國企圖在中國周邊區域炫耀武力，但自身實力存在很大弱點，F-35C沒有達到非常可靠的作戰狀態，玩砸了」。

聯合報指出，F-35共有三種機型，分別提供不同軍種使用，F-35C為海軍使用的艦載型，機翼加大並強化起落架和兩棲攻擊能力，2019年2月開始服役。這起事故是今年第二起F-35戰機事故，此前F-35戰機至少已發生八起事故，但都無人身亡。

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