限電危機後首談「雙碳」 習近平：減排≠減生產力

中國去年歷經限電危機，被認為與「能耗雙控」有關。（路透資料照片）

中共中央政治局24日就「努力實現碳達峰碳中和目標」進行第36次集體學習，總書記習近平 表示，實現「雙碳」是重大政策戰略，但減排不是減生產力，要在減碳的同時確保產業鏈供應鏈 安全。中國去年歷經限電危機，一般認為與「能耗雙控」有關，這是習近平在限電危機後首談「雙碳」。

綜合中新社及新華社報導，習近平表示，實現碳達峰碳中和，是貫徹新發展理念、構建新發展格局、推動高質量發展的內在要求，是黨中央統籌國內國際兩個大局作出的重大戰略決策。習宣示必須深入分析推進碳達峰碳中和工作面臨的形勢和任務，充分認識實現「雙碳」目標的緊迫性和艱巨性，研究需要做好的重點工作，統一思想和認識，扎扎實實把黨中央決策部署落到實處。

習近平還強調實現「雙碳」目標，「不是別人讓我們做，而是我們自己必須要做」，是順應技術進步趨勢、推動經濟結構轉型升級的迫切需要，是促進人與自然和諧共生的迫切需要，是主動擔當大國責任的迫切需要，而且「不是輕輕鬆鬆就能實現的」。

習近平說，實現「雙碳」目標，要處理好發展和減排的關係。減排不是減生產力，也不是不排放，而是要走生態優先、綠色低碳發展道路。在降碳的同時確保能源安全、產業鏈供應鏈安全、糧食安全，確保民眾正常生活。

習近平會中強調，要充分考慮區域資源分布和產業分工的客觀現實，研究確定各地產業結構調整方向和「雙碳」行動方案，不搞齊步走、「一刀切」。

在習近平宣示「雙碳」政策後，國務院 25日公布「十四五」節能減排綜合工作方案，並提出具體目標。到2025年，全國單位國內生產總值能源消耗比2020年下降13.5％，能源消費總量得到合理控制，化學需氧量、氨氮、氮氧化物、揮發性有機物排放總量比2020年分別下降8％、8％、10％以上、10％以上。

去年底的中央經濟工作會議就曾提出：創造條件儘早實現能耗雙控（能源消耗總量和強度雙控）向碳排放總量和強度雙控轉變，外界認為這有助於更精準地踐行雙碳目標。