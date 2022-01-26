我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

精英高中被施壓廢除入學考試 亞裔生感受複雜

打破退休傳聞 眾議院議長波洛西宣布競選連任

限電危機後首談「雙碳」 習近平：減排≠減生產力

中國新聞組／北京26日電
中國去年歷經限電危機，被認為與「能耗雙控」有關。（路透資料照片）
中國去年歷經限電危機，被認為與「能耗雙控」有關。（路透資料照片）

中共中央政治局24日就「努力實現碳達峰碳中和目標」進行第36次集體學習，總書記習近平表示，實現「雙碳」是重大政策戰略，但減排不是減生產力，要在減碳的同時確保產業鏈供應鏈安全。中國去年歷經限電危機，一般認為與「能耗雙控」有關，這是習近平在限電危機後首談「雙碳」。

綜合中新社及新華社報導，習近平表示，實現碳達峰碳中和，是貫徹新發展理念、構建新發展格局、推動高質量發展的內在要求，是黨中央統籌國內國際兩個大局作出的重大戰略決策。習宣示必須深入分析推進碳達峰碳中和工作面臨的形勢和任務，充分認識實現「雙碳」目標的緊迫性和艱巨性，研究需要做好的重點工作，統一思想和認識，扎扎實實把黨中央決策部署落到實處。

習近平還強調實現「雙碳」目標，「不是別人讓我們做，而是我們自己必須要做」，是順應技術進步趨勢、推動經濟結構轉型升級的迫切需要，是促進人與自然和諧共生的迫切需要，是主動擔當大國責任的迫切需要，而且「不是輕輕鬆鬆就能實現的」。

習近平說，實現「雙碳」目標，要處理好發展和減排的關係。減排不是減生產力，也不是不排放，而是要走生態優先、綠色低碳發展道路。在降碳的同時確保能源安全、產業鏈供應鏈安全、糧食安全，確保民眾正常生活。

習近平會中強調，要充分考慮區域資源分布和產業分工的客觀現實，研究確定各地產業結構調整方向和「雙碳」行動方案，不搞齊步走、「一刀切」。

在習近平宣示「雙碳」政策後，國務院25日公布「十四五」節能減排綜合工作方案，並提出具體目標。到2025年，全國單位國內生產總值能源消耗比2020年下降13.5％，能源消費總量得到合理控制，化學需氧量、氨氮、氮氧化物、揮發性有機物排放總量比2020年分別下降8％、8％、10％以上、10％以上。

去年底的中央經濟工作會議就曾提出：創造條件儘早實現能耗雙控（能源消耗總量和強度雙控）向碳排放總量和強度雙控轉變，外界認為這有助於更精準地踐行雙碳目標。

中共總書記習近平。（路透資料照片）
中共總書記習近平。（路透資料照片）

習近平 供應鏈 國務院

上一則

黑龍江爆疫情 綏芬河、東寧「四門落鎖」 鐵公路全停

下一則

北京冬奧用「二氧化碳」製冰雪 國際奧會顧問肯定

延伸閱讀

抵制聲中 南韓議長將出席冬奧

抵制聲中 南韓議長將出席冬奧
習近平主持中亞五國建交30年視訊峰會 提5點建議

習近平主持中亞五國建交30年視訊峰會 提5點建議
習近平會國際奧委會主席 稱北京冬奧得到國際支持

習近平會國際奧委會主席 稱北京冬奧得到國際支持
習近平再晉升7上將

習近平再晉升7上將

熱門新聞

新手人妻婚前堅守貞操，與丈夫洞房時卻未「落紅」，因而遭到懷疑。 (示意圖／取材自Ingimage)

婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…

2022-01-22 11:05
男子當著小孩的面毆打妻子。（視頻截圖）

國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」

2022-01-21 09:00
劉學州21日才上傳自己在三亞海邊的自拍照。(取材自微博)

尋親卻遭生父母2度拋棄 河北17歲少年痛陳身世後自殺

2022-01-23 20:28
周小磕稱自己在前夫手機翻出400多名女性的露骨聊天紀錄。（取材自微博）

新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲

2022-01-19 09:00
一名女子在深圳地鐵車廂裡以流利英語怒罵一名外籍男子，並要他「滾出中國」。（視頻截圖）

深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他

2022-01-17 13:00
「獵狐行動」是中國「天網行動」的重要組成部分。（取材自環球時報）

中國獵狐行動抓捕外逃人士 報告披露兇狠手段

2022-01-18 12:27

超人氣

更多 >
2022全球最佳退休地點排名 前5名有4個在中南美

2022全球最佳退休地點排名 前5名有4個在中南美
拜登考慮制裁普亭 不打算送美軍上烏戰場 俄批升高緊張

拜登考慮制裁普亭 不打算送美軍上烏戰場 俄批升高緊張
黛妃生前洩天機：哈利比威廉更適合當國王

黛妃生前洩天機：哈利比威廉更適合當國王
世說新聞／遊民辱華又放狗 華人爆錘反擊

世說新聞／遊民辱華又放狗 華人爆錘反擊
SAT考試將全面改採數位化 考試時間縮減為兩小時

SAT考試將全面改採數位化 考試時間縮減為兩小時