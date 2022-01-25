莫里森微信被接管? 中斥抺黑：沒興趣干涉他國

澳洲總理莫里森的微信帳號在未被知會下，變成「澳華新生活」。（路透）

澳洲 與中國糾紛再加上一條，澳洲總理莫里森在中國微信 的官方帳號今年1月之後突然被人接管，從發布莫里森講話的內容轉為「澳華新生活」。澳州議員指責中國透過關閉莫里森的微信帳號干預澳洲大選，中國外交部發言人趙立堅斥此為污蔑抹黑，「我們從不、也沒有興趣干涉他國」。

美國之音引述「每日電訊報」報導，莫里森的微信帳號擁有7.6萬個粉絲，這個帳號用於發布莫里森的相關活動與講話內容，並與同樣使用微信的澳洲華人 進行互動。但是本月早些時候，莫里森的帳號突然被更名為「澳華新生活」，專為澳洲華人提供生活資訊，並移除莫里森的照片。但對此，莫里森政府卻並未受到任何關於此事的通知。

澳洲國會情報和安全聯合委員會主席帕特森表示，澳洲政府曾要求騰訊恢復莫里森的帳戶，但是沒有立即收到回應。帕特森指責中國在澳洲5月舉行大選前讓莫里森噤聲，讓澳洲120萬使用微信的華人無法看到莫里森的新聞，卻仍可以看到反對黨工黨領導人阿爾巴尼西對澳政府的批評。

中國外交部發言人趙立堅回應，所謂中國干涉澳洲大選純屬污蔑抹黑，無稽之談。「我們從不、也沒有興趣干涉他國」。

針對莫里森帳號的爭議，騰訊解釋，莫里森的帳號是由一位中國紀姓公民登記的，該帳號後來被這位中國公民轉移給「福州985信息科技有限公司」。

環球時報微信公眾號「耿直哥」直言「總理先生，您想撒謊騙選票可以，但請別扯上中國」。

「耿直哥」從一位知情人士處得知，莫里森的微信帳號所出現的問題，與微信平台或是中國政府都沒有任何關係，而是與莫里森運營團隊與帳號的代理持有者產生糾紛。

該知情人士還稱，莫里森團隊完全可以用一個更合適的「帳號主體」來運營。「長期用個人身份證持有外國政要的官方帳號，這種運營方式其實很不嚴謹」。