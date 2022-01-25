比爾蓋茲微博拜年 讚中國防疫成就 期待再訪中

比爾蓋茲祝福所有中國人新春快樂。(取材自微博)

蓋茲基金會微博帳號23日發布蓋茲基金會主席比爾蓋茲 的拜年影片，比爾蓋茲祝福所有中國人新春快樂，他還稱讚中國過去在應對新冠疫情 以及消除瘧疾等方面取得的成就，並希望今年年底新冠疫情得到基本控制。蓋茲還表示期待訪中，在過去近28年間，蓋茲共17次到訪中國。

來源：YouTube

觀察者網報導，比爾蓋茲表示，最近出現令人不安且傳染性極強的Omicron變異株，意味著新冠疫情尚未結束，自新冠疫情爆發以來，中國不僅積極控制本土疫情，還為其他國家提供包括疫苗在內的多種物資援助，助力全球抗疫。他稱，希望到今年年底，新冠大流行將基本得到控制。

關於中國在消除瘧疾方面取得的成就，比爾蓋茲說，他非常振奮地看到，去年6月，世界衛生組織為中國頒發了消除瘧疾認證，這是對中國戰勝瘧疾的非凡成就的認可，在這一領域，我們再次看到中國正在積極分享經驗與專長，為實現全球消除瘧疾的目標做出貢獻。

「我對虎年充滿了信心，和你們許多人一樣，我相信這個世界可以變得更好，而創新和合作是實現這一目標的最佳途徑。我非常期待能再次去中國和你們相聚，並親眼看看這些令人激動的工作。」比爾蓋茲說，祝大家度過一個美好的假期，新年健康快樂。

這不是蓋茲第一次挺中國防疫，2020年4月26日他接受CNN訪問時，曾大力幫中國說話，對於當時全球不斷向中國究責，他表示「現在不是指責中國的時候」，當主持人問到「有聲音指責中國掩蓋事實應為疫情負責」，蓋茲則說「現在怪罪中國是不正確、不公平，這樣做只是想分散注意力」。對於蓋茲的挺中言論，前白宮首席策士班農（Steve Bannon）當時表示，「蓋茲與魔鬼北京 站在一起」。