我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐洲人恐6成染疫 一旦退燒…全球將有數月免疫期

10萬俄軍壓境 烏國人學用手槍、油箱加滿「已準備好」

保冬奧藍？ 京冀管控重汙企業、車輛 專家憂影響經濟

記者林汪靜／綜合報導
北京、河北等省市政府在冬奧期間，將對汙染嚴重、排放量大、經濟影響相對較小的企業和車輛採取臨時性管控。圖為北京一條奧運車道。（路透）
北京、河北等省市政府在冬奧期間，將對汙染嚴重、排放量大、經濟影響相對較小的企業和車輛採取臨時性管控。圖為北京一條奧運車道。（路透）

確保「冬奧藍」的政策來了？中國生態環境部發言人劉友賓24日表示，為了營造良好的北京冬奧辦賽環境，北京、河北等省市政府能在冬奧舉辦期間採取必要行政手段，對汙染嚴重、排放量大、經濟影響相對較小的企業和車輛採取臨時性管控。有專家擔心「奧運效應」恐影響經濟復甦，劉友賓強調減排措施會盡量減少影響經濟運行。

北京冬奧將於2月4日至20日登場，近期網上流傳，華北多省化工企業為保冬奧空氣質素要停產停工。有業內人士表示，一旦出現停限產，化工品市場庫存有銳減風險，春節後恐迎來新一波斷貨潮。

國務院發展研究中心宏觀經濟部原副部長魏加寧日前在一場演講說，「馬上開奧運了，為了保證天氣質量，至少周邊的一些污染嚴重的工廠會關停」，他擔憂「奧運效應」影響經濟增長。

封面新聞報導，劉友賓在中國生態環境部今年首場例行記者會上表示，北京、河北等省市以人大立法等方式，授權地方政府可以在冬奧會籌備和舉辦期間依法依規採取必要行政手段，對汙染嚴重、排放量大、經濟影響相對較小的企業和車輛採取臨時性管控措施。

他說，當預測到有可能出現重汙染天氣時，各地將依據「大氣汙染防治法」有關規定，及時啟動重汙染天氣應急預案，根據預警等級在實施績效分級的基礎上，對不同的排放源採取差異化的減排措施，以有效降低汙染物排放強度。

劉友賓強調，北京冬奧會期間的各項減排措施要做到精準、科學，並做好資訊公開，盡量減少對經濟社會運行的影響，尤其是涉及到民生、能源供應、居民取暖、疫情防控等運行，要予以充分保障。

他還提到，中國官方高度重視北京冬奧賽區及周邊區域的治理工作，經過系列措施，京津冀及周邊地區的環境品質明顯改善。以北京為例，從2013年到去年，北京市PM2.5的濃度已經從每立方公尺89.5微克下降到了每立方公尺33微克，重汙染天數已經從當初的58天下降到8天。

北京冬奧 奧運 國務院

上一則

封城32天後 西安解封 市民排隊喝胡辣湯

下一則

比爾蓋茲微博拜年 讚中國防疫成就 期待再訪中

延伸閱讀

助力冬奧 金山灣區學生畫彩繪長卷將在北京冬奧會館展出

助力冬奧 金山灣區學生畫彩繪長卷將在北京冬奧會館展出
冬奧期間 北京將管控汙染嚴重企業和車輛

冬奧期間 北京將管控汙染嚴重企業和車輛
北京累計52例本土確診 冬奧新增6例複檢陽性

北京累計52例本土確診 冬奧新增6例複檢陽性
彭博指中國要求冬奧期間別打烏克蘭 北京：子虛烏有

彭博指中國要求冬奧期間別打烏克蘭 北京：子虛烏有

熱門新聞

一名女子在深圳地鐵車廂裡以流利英語怒罵一名外籍男子，並要他「滾出中國」。（視頻截圖）

深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他

2022-01-17 13:00
新手人妻婚前堅守貞操，與丈夫洞房時卻未「落紅」，因而遭到懷疑。 (示意圖／取材自Ingimage)

婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…

2022-01-22 11:05
男子當著小孩的面毆打妻子。（視頻截圖）

國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」

2022-01-21 09:00
劉學州21日才上傳自己在三亞海邊的自拍照。(取材自微博)

尋親卻遭生父母2度拋棄 河北17歲少年痛陳身世後自殺

2022-01-23 20:28
周小磕稱自己在前夫手機翻出400多名女性的露骨聊天紀錄。（取材自微博）

新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲

2022-01-19 09:00
「獵狐行動」是中國「天網行動」的重要組成部分。（取材自環球時報）

中國獵狐行動抓捕外逃人士 報告披露兇狠手段

2022-01-18 12:27

超人氣

更多 >
烏克蘭將領：俄羅斯決定入侵時間點 與中國有關

烏克蘭將領：俄羅斯決定入侵時間點 與中國有關
美股跌勢加劇 道瓊指數暴跌1,000點

美股跌勢加劇 道瓊指數暴跌1,000點
Omicron之後下一個變種病毒將如何？專家分析3種假設

Omicron之後下一個變種病毒將如何？專家分析3種假設
寧可上學也不要剷雪… 9歲男孩大嘆「累壞了」影片爆紅

寧可上學也不要剷雪… 9歲男孩大嘆「累壞了」影片爆紅
受不了嚴格防疫 香港金融圈外籍人士爆出走潮

受不了嚴格防疫 香港金融圈外籍人士爆出走潮