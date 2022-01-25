國際奧委會：北京冬奧控疫目標 是零擴散非清零

國際奧委會首席衛生專家麥克羅斯基表示，IOC對北京冬奧疫情控制目標是「零擴散」而非所謂「清零」。圖為北京奧林匹克塔矗立在主媒體中心外，一名保安沿著橫幅走。 （美聯社）

北京冬奧 在即，國際奧委會（IOC）首席衛生專家麥克羅斯基（Brian McCloskey）表示，IOC對北京冬奧疫情控制目標是「零擴散」而非所謂「清零」。此外，世界冠軍紛紛點讚中國防疫 ，表示中國「或許是全球最安全的地方」。

北京冬奧組委會表示，從1月4日至22日，已有72起陽性確診案例，33人是進入奧運閉環區域後檢測出確診，但已抵達的171名運動員，並未檢測出陽性感染案例。

南華早報報導，一名高層醫療官員說，北京冬奧會不可採用「零感染」模式，北京組委會將更務實考慮採用「零擴散」的作法，來保障中國民眾的健康安全。

身兼北京冬奧醫學專家小組負責人的麥克羅斯基表示，Omicron的高度傳染性確實令人擔憂，但不諱言，北京冬奧所採用的閉環管理機制，正在發揮阻絕擴散的作用。

據報導，麥克羅斯基稱，從目前看到的相關確診個案數，與去年東京奧運 時期的情況相差不多，也符合國際奧委會的預期。但他也強調，「IOC從未設定在閉環區零確診的目標，IOC的目標是零擴散。」；之所以要設立閉環就是要將來自世界各國參賽的選手與當地中國民眾隔離開來，避免疫情擴散。

另據文匯報報導，北京冬奧組委在冬奧賽事期間實施嚴格防治新冠疫情措施，各國不少選手都對防疫政策「保駕護航」表示支持。

荷蘭俯式冰橇選手博斯不久前奪得世界杯冠軍，她對中國之旅充滿期待，「我現時參加的比賽（指世界杯）也有防疫氣泡，但還是出現了個案。北京冬奧的規定更嚴格，你必須遵守並進行檢測，只要進入中國，染疫風險就非常低，我很高興自己要去參賽。」2018年平昌冬奧單板滑雪冠軍、奧地利選手加塞爾稱，她擔心自己參賽前或會不慎中招，「但進入中國後，你或許就是在全世界最安全的地方了。」

法國冰舞世界冠軍組合帕帕扎基斯和西澤龍表示，他們非常理解疫下奧運的特殊性，「最近兩年很多賽事都執行嚴格防疫，我們深知安全最重要。」三屆冬奧金牌得主、美國單板滑雪傳奇名將肖恩懷特也稱，疫下舉行賽事意義非凡，「我希望感謝中國和奧林匹克大家庭，在如此艱難的時刻依然能舉行冬奧。」