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美暫停44飛中航班 趙立堅：霸道無禮極不負責

 記者陳政錄／綜合報導

中國以防疫為由，於20日「熔斷」達美航空等數個飛往中國的國際航班後，美國政府於21日宣布暫停四家中國航空公司44個赴華航班。中國外交部發言人趙立堅24日回應表示，美方此舉干擾中方航空公司正常運營，行為霸道無禮，極不負責。

據中方發布，趙立堅在中國外交部記者會上表示，美方為了一己之私，尋求例外和特殊待遇，無理取消中方航空公司航班，干擾中方航空公司正常運營，罔顧中外旅客生命健康安全，這種行為霸道無禮，極不負責。

對於中國民航局的「熔斷」措施，趙立堅解釋，該措施自2020年6月起實施，目的是最大程度阻斷疫情跨境傳播，保障各國人民健康安全，這恰恰是考慮了各方的公眾利益。

他強調，中方採取的有關措施，對中外航空公司一視同仁，完全公平、公開、透明，不違反有關雙邊航空運輸協定。

因此對於美國的舉動，趙立堅說，中方敦促美方從尊重科學和維護生命健康安全出發，切實加強本國疫情防控力度，停止將航班防疫問題政治化，停止干擾和限制中美人員正常往來。

在此之前，美國之音報導稱，美國暫停飛往中國的44個航班，這是對中國政府以擔心COVID-19為由，而決定暫停一些美國航班的決定所做出的回應。

趙立堅 疫情 防疫

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