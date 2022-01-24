美日秀肌肉 中回敬3周演訓 嗆大陣仗是「秀了個寂寞」

美日在沖繩以南海域大秀「肌肉」。（取材自觀察者網）

2022北京冬奧 開幕在即，儘管聯合國敦促全球在冬奧期間遵守「奧林匹克休戰」決議，但中國周邊海域卻充滿硝煙味。美日在西太平洋展示罕見的「五航母」大陣仗，劍指中國濃厚；中國昨起也在渤海海峽黃海北部水域舉行三周「軍事任務」，官媒並嗆美日跑到中國家門口「肌肉 秀」嚇不了中國，只是「秀了個寂寞」。

2022年北京冬奧會開幕已經進入倒計時，聯合國大會主席夏希德日前敦促全球各國與所有交戰各方在2月北京冬季奧運舉行期間依慣例遵守「奧林匹克休戰」決議。中國外交部日前也稱切實遵循「奧林匹克休戰」精神，既是責任和義務。

不過，目前的中國周邊海域，似乎不是「休戰」那麼的平靜。中國智庫「南海戰略態勢感知」昨天披露，美國海軍和日本 海上自衛隊22日在沖繩以南的菲律賓海域進行了空前的「五航母」力量展示。衛星當日上午在相關海域發現參演的美國巡洋艦和驅逐艦，兩架航母艦載「魚鷹」運輸機也在附近。另附近海域至少有2艘海洋監視船和數艘滾裝船及乾貨補給船保障策應。

「五航母」包括美海軍「卡爾·文森」號航母打擊群、「亞伯拉罕·林肯」號航母打擊群、「埃塞克斯」兩棲戒備群、「美國」號兩棲戒備群和日本的「日向」號直升機驅逐艦，兩個航母打擊群+三個準航母編隊（2+2+1）。

南海戰略態勢感知指出，新年伊始，美海軍借各大編隊換防之機，在西太平洋進行如此大規模的兵力集結和力量展示，意圖不言自明。一方面「五航母」能進行針對性的演習和訓練，強化互操作性；另一方面，更重要的是為了「擺拍」，以威懾或恐嚇對手。

美、日在中國家門口的軍事演訓，被多家外媒指稱是針對中國而來。而中共解放軍昨天開始長達三周的開年演訓也引起關注，中國官方公布，渤海海峽黃海北部特定水域從昨天起執行軍事任務。大連海事局發布通報，軍事任務將在2月13日下午4時結束，期間船隻被禁止駛入上述水域。

面對美、日艦隊的罕見布局，官媒參考消息昨天評論指出，美軍在中國周邊區域動作不斷，今又結合日本「五航母現身印太」，還有超過24架F-35戰鬥機撲來。這種密集的「肌肉秀」表明，美國急於通過展示軍事實力宣揚自身「積威仍在」，但美軍軍力隱蔽性也因此蕩然無存。「積威總被雨打風吹去」。在今天的中國面前，任何「肌肉秀」，都只能是「秀了個寂寞」。