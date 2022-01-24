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中00後「居高臨下」看他國？ 學者示警被嗆：這才正常

 記者賴錦宏／北京24日電
閻學通認為，中國「00後」大學生多二分法看世界，視西方國家為邪惡。（取材自澎湃新聞）
閻學通認為，中國「00後」大學生多二分法看世界，視西方國家為邪惡。（取材自澎湃新聞）

北京清華大學國際關係研究院院長閻學通日前在一個年會上，剖析中國「00後」大學生對世界認識特點，指出，中國「00後」大學生具強烈優越感和自信心，常以「居高臨下」心態看待其他國家，以中國與外國二分法看待世界，以「願望思維」看待國際事務，把網紅觀點當成常識，認為很容易實現對外政策目標。不過，也有網友不認同閻學通的觀點，認為這是正常心態。

來源：YouTube

由北京清華大學國際關係研究院與北京大學出版社聯合舉辦的第五屆政治學與國際關係教學共同體年會，日前在北京舉行。閻學通發表了題為「如何為『00後』大學生講授國際關係課程」的主題報告。

閻在報告中指出，當前的大學學生基本上已全部是「00後」，學生在思想觀念、審美標準、價值觀上都有獨特之處。此外，「00後」學生身處數位化時代，在獲取與掌握信息和知識方面能力更強。

但閻學通認為，中國「00後」大學生常以中國與外國二分法看待世界，將中國之外的其他國家視為同一類國家，將和平、道德、公平、正義等人類的普世價值觀視為中國獨有的傳統，認為只有中國是正義的和無辜的，其他國家特別是西方國家是「邪惡」的、西方人對中國有著天然仇恨。

另外，「00後」大學生深受網路觀念影響，把經濟決定論、陰謀論、債權武器等網紅們的觀點當作常識。

針對閻學通認為，中國「00後」大學生多二分法看世界，視西方國家為邪惡。有些中國網友並不贊同。一位署名「清華大學土木工程博士」的博主就宣稱，「除了中國人以外的所有人，包括岡比亞人和查德人，都在以居高臨下的心態看除了他們自己國家以外的其他國家，這是正常心態。中國『00後』，只是回歸到了一個世界正常水平，『還沒有開始從實力的角度出發去看問題呢？！』」

知乎博主「持續低熵」則表示，總體上覺得是好事。如果「00後」大學生不能以居高臨下心態看待外國，反倒應該有點擔心。「00後」大學生形成基本世界觀的時代就是最近幾年以及未來的幾年，而他們掌握社會大權的時代要在二、三十年以後。那時中國面對世界上任何一個國家顯然都將會從實力的地位出發處於自然的優勢狀態，那麼彼時掌權的後浪，在世界觀形成的年代形成俯視觀點其實是正好趕上了時間的。

北京清華大學國際關係研究院院長閻學通指出，中國「00後」大學生常以網紅觀點當成常...
北京清華大學國際關係研究院院長閻學通指出，中國「00後」大學生常以網紅觀點當成常識，引發討論。（新華社）

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