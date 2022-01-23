賀中國年 聯合國、法國發行猛虎郵票

聯合國發行的中國虎年生肖特別版郵票版張。（新華社）

迎接中國新春佳節，聯合國 和法國郵政 都發行了虎年生肖郵票。

新華社報導，聯合國郵政管理局21日在紐約發行中國農曆壬寅虎年特別版郵票版張，由每枚面值1.30美元的10枚郵票組成，整個版張定價15.95美元。郵票左半部分為聯合國會徽圖案，右半部分為中國設計師潘虎創作的「虎嗅薔薇」圖，描繪了一隻猛虎徜徉在薔薇叢中的情景。

聯合國郵政管理局2010年5月首次發行以中國生肖為內容的郵票，到2021年已發行了首輪12張生肖郵票，今年的虎年郵票開啟了第二輪生肖郵票的發行。

聯合國郵政管理局在美國紐約、瑞士日內瓦和奧地利維也納分別發行美元、瑞士法郎和歐元面值的郵票。

法國華人藝術家陳江洪在巴黎展示其設計的虎年生肖紀念郵票。（新華社）

中新社報導，法國郵政於當地時間22日在巴黎舉行虎年生肖郵票發行儀式，中國駐法大使盧沙野 、法國郵政總裁菲利普·瓦爾等出席儀式。

當天發行的虎年生肖郵票一套兩枚，面值分別為1.16歐元和1.65歐元，同時發行兩張郵票小全張，分別包含五枚郵票。郵票上印有中文「虎年」，小全張上印有中文「中國新年」。該郵票的成套印量為33萬枚。盧沙野說，這是法國郵政集團連續第18年以這種方式與全球華人共慶新春佳節。

生肖郵票設計師、法籍華裔畫家陳江洪在現場講述虎年生肖郵票的設計特點，融入了中法兩國的文化象徵元素。