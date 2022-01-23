秦剛：中美若陷「新冷戰」大國政治悲劇沒有贏家

中國駐美國大使秦剛21日在使館接受麻州港務局和北美國際碼頭工人協會頒贈的致謝銘牌。（取材自中國駐美國大使館官網）

中國駐美國大使秦剛 21日在使館接受麻州港務局和北美國際碼頭工人協會頒贈的致謝銘牌和紀念夾克。秦剛在儀式上表示，中美貿易支撐了美國國內260萬個就業 機會。如果中美陷入「新冷戰」，將是一場沒有贏家的大國政治悲劇，也是每一位普通民眾的不可承受之重。

根據中國駐美國大使館官網消息，秦剛表示，今年是中遠集團開通波士頓 航線20周年。中遠與波士頓港的合作為當地帶來了就業和活力，也幫助中國企業提高經營水平，已經成為中美經貿領域互利共贏的典範和縮影。

北美國際碼頭工人協會副主席奧唐奈代表波士頓港9000多名碼頭工人及家屬，向秦剛贈送印有協會標識的夾克。秦剛致辭答謝，歡迎從波士頓遠道而來的客人，「你們授予的這份榮譽是屬於中國企業的，也是屬於長期致力於推動中遠集團與波士頓港合作的雙方所有人士的」。

秦剛說，中國改革開放40多年來，美國深度參與了中國的發展，也從中國發展中獲取了巨大收益。中美貿易為美國消費者提供了大量品質一流、價格合理的商品，也支撐了美國國內260萬個就業崗位。中美早已結為事實上的利益共同體。

他強調，今年是美國前總統尼克森訪問北京50周年。「過去半個世紀的歷史告訴我們，中美合作既可以辦成有利於兩國和世界的大事，也能夠為波士頓這樣的一港一城和千千萬萬的勞動者、老百姓帶來實實在在的利益和機遇」。

秦剛並指出，如果中美陷入衝突和對抗，打貿易戰、「新冷戰」，那將是一場沒有贏家的大國政治悲劇，也是每一位普通民眾的不可承受之重。

秦剛表示，當前在抗擊疫情、重啟經濟、穩定產業鏈供應鏈、應對氣候變化等全球性挑戰面前，中美除團結合作別無選擇，這也是國際社會的共同期盼。

他呼籲中美雙方應當重拾融冰初心，落實兩國元首共識，遵循相互尊重、和平共處、合作共贏原則，推動雙邊關係重回正軌，也為世界注入期盼已久的穩定性和確定性。

中駐美國大使館稱，2002年3月，經雙方商定，中遠集團開通從中國到波士頓港的直航航線。該航線運營20年來，不僅保住了波士頓港原有的9000個就業機會，還累計創造了40萬個就業機會。