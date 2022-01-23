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美「報復熔斷」停飛中44航班 中回批不合理

中國新聞組／北京23日電
中美航班因疫情大亂，圖為示意圖。（本報資料照片）
中美航班因疫情大亂，圖為示意圖。（本報資料照片）

美國為報復北京最近取消美國航空公司飛往中國航班，將暫停往返中美的44個中國航空公司航班，中國駐美大使館發言人劉鵬宇回應稱，美方此舉非常不合理，敦促美方停止干擾和限制中國的航空公司正常客運航班。

文匯報報導，美國交通部稱，停飛令將於1月30日生效，直到3月29日，其間廈門航空、中國國際航空、中國南方航空和中國東方航空的赴華航班將被取消。與此同時，美國交通運輸部威脅稱，如果中國修改政策，「為美國航空公司帶來必要的改善」，它就重新審視自己的行動。同時聲稱，如果中國取消更多航班，「我們保留採取額外行動的權利」。

劉鵬宇表示，美方此舉非常不合理，國際客運航班進入中國的政策「以公平、公開、透明的方式同等適用於中外航空公司」。

報導指出，中國曾因應有美國赴華旅客的新型冠狀病毒檢測呈陽性，熔斷美國的航空公司多個航班。自去年12月31日起，中國已熔斷了44個美國赴華航班，包括聯合航空20個航班、達美航空14個航班、美國航空10個航班。該3間航空公司表示支持美國政府的做法，稱要確保美國的航空公司在中國市場獲公平對待。

Omicron在全球引發大規模感染潮，入境中國航班病例也不斷上升，觸發中國民航局熔斷指令。自今年1月4日起，民航局多次發布熔斷指令，暫停美國、法國、加拿大等多個國家的入境航班，其中包括44班次美國赴華航班，涉及美聯航、美航、達美三家航空公司。

據報導，疫情之前，中美之間航班約為每周100多班次，疫情期間降至每周約20班次。

另外，美國國務院當地時間20日公布的聯邦公報宣布，制裁中國航天科技集團有限公司旗下第一研究院、第四研究院以及保利科技有限公司，理由是它們參與飛彈技術擴散。對此，商務部發言人表示，美方沒有任何事實依據，以「莫須有」的理由，肆意打壓制裁中國企業，嚴重損害雙方企業的利益，破壞正常的國際經貿秩序。

疫情 國務院 北京

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