美共和黨開例會坐龍椅「不淡定」 網笑被中國破防了

印有祥龍的椅子。(取材自環球網)

美國社交媒體20日出現一段視頻，一向被視為抗中的共和黨 ，在美國內華達州克拉克縣的一場例會上，一名與會者對會議現場一把椅背印有金色祥龍圖案並繡著「威龍」二字的中式矮腳椅表示不滿，並稱要找會議組織者談談。這段視頻昨天被中國官媒形容為「共和黨一場開心的聚會，卻被一把中國椅子整『破防』了」。

中國官媒環球時報報導，這則被自稱為PatriotTakes組織發布在美國社交媒體與美國新聞論壇reddit上的視頻顯示，在這場當地時間18日舉行的例會上，餐廳內所有的椅子都是相同款式的中式矮腳椅。

報導說，視頻中，其他共和黨人就在這樣的布置中聊著天，此時一位參會者稱「大家，我簡直不敢相信我的眼睛……」接著把鏡頭對準了背後的中式矮腳椅，再對準了會議的組織者，憤憤不平地稱，這要找會議組織者談談。視頻末尾他並抱怨：「你們怎麼看？我們應該支持中國文化嗎？」

報導稱，這則視頻引來部分美國網民開玩笑稱，「如果你在美國，你很有可能每天坐在中國家具上好多次。」「噓，大家別告訴他那個房間裡的其他中國製造的產品。」「比如他的手機 ？」「比如他（用來支持）川普 的所有裝備。」「並且它（會議）是在中餐館舉行的！」

報導形容，與會者本想開開心心參會，沒想到卻被一把中國椅子整「破防」了。開會地所在的埃亨酒店是當地著名的中式酒店，前身「幸運龍」是拉斯維加斯第一家提供「正宗亞洲生活方式體驗」的度假酒店，還「提供正宗的中國食品」。

環球時報指出，沒想到這樣一家酒店還曾是共和黨許多活動的承辦地。例如2020年8月，這家酒店承辦過川普的競選活動，警方曾以參與人數過多違反了防疫規定為由，欲停止該活動，但遭到川普競選法律團隊的阻撓，酒店因此被罰款250美元。