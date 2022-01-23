我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

輝瑞執行長：1年打1劑疫苗 優於頻繁打追加劑

美共和黨開例會坐龍椅「不淡定」 網笑被中國破防了

中國新聞組／北京23日電
印有祥龍的椅子。(取材自環球網)
印有祥龍的椅子。(取材自環球網)

美國社交媒體20日出現一段視頻，一向被視為抗中的共和黨，在美國內華達州克拉克縣的一場例會上，一名與會者對會議現場一把椅背印有金色祥龍圖案並繡著「威龍」二字的中式矮腳椅表示不滿，並稱要找會議組織者談談。這段視頻昨天被中國官媒形容為「共和黨一場開心的聚會，卻被一把中國椅子整『破防』了」。

中國官媒環球時報報導，這則被自稱為PatriotTakes組織發布在美國社交媒體與美國新聞論壇reddit上的視頻顯示，在這場當地時間18日舉行的例會上，餐廳內所有的椅子都是相同款式的中式矮腳椅。

報導說，視頻中，其他共和黨人就在這樣的布置中聊著天，此時一位參會者稱「大家，我簡直不敢相信我的眼睛……」接著把鏡頭對準了背後的中式矮腳椅，再對準了會議的組織者，憤憤不平地稱，這要找會議組織者談談。視頻末尾他並抱怨：「你們怎麼看？我們應該支持中國文化嗎？」

報導稱，這則視頻引來部分美國網民開玩笑稱，「如果你在美國，你很有可能每天坐在中國家具上好多次。」「噓，大家別告訴他那個房間裡的其他中國製造的產品。」「比如他的手機？」「比如他（用來支持）川普的所有裝備。」「並且它（會議）是在中餐館舉行的！」

報導形容，與會者本想開開心心參會，沒想到卻被一把中國椅子整「破防」了。開會地所在的埃亨酒店是當地著名的中式酒店，前身「幸運龍」是拉斯維加斯第一家提供「正宗亞洲生活方式體驗」的度假酒店，還「提供正宗的中國食品」。

環球時報指出，沒想到這樣一家酒店還曾是共和黨許多活動的承辦地。例如2020年8月，這家酒店承辦過川普的競選活動，警方曾以參與人數過多違反了防疫規定為由，欲停止該活動，但遭到川普競選法律團隊的阻撓，酒店因此被罰款250美元。

共和黨員坐在印有祥龍圖案的座椅上。(視頻截圖)
共和黨員坐在印有祥龍圖案的座椅上。(視頻截圖)

共和黨 川普 手機

上一則

Omicron、Delta夾擊 北京疫情全中國最嚴重 天津增5例

下一則

高鐵放任老外一家三口全程不戴口罩 網友轟雙標

延伸閱讀

羅訴韋德案判例 最高院可能推翻 反墮胎者樂觀振奮

羅訴韋德案判例 最高院可能推翻 反墮胎者樂觀振奮
行政令草稿曝光 川普曾想讓國防部長「沒收投票機」

行政令草稿曝光 川普曾想讓國防部長「沒收投票機」
川普次子作證 引憲法修正案「拒供口供500次」

川普次子作證 引憲法修正案「拒供口供500次」
曼哈頓2500萬公寓 伊凡卡850萬買到 檢稱集團財報不實

曼哈頓2500萬公寓 伊凡卡850萬買到 檢稱集團財報不實

熱門新聞

一名女子在深圳地鐵車廂裡以流利英語怒罵一名外籍男子，並要他「滾出中國」。（視頻截圖）

深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他

2022-01-17 13:00
前男友抱腿痛哭，新娘摸頭安慰。（視頻截圖）

前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵

2022-01-16 09:00
男子當著小孩的面毆打妻子。（視頻截圖）

國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」

2022-01-21 09:00
新手人妻婚前堅守貞操，與丈夫洞房時卻未「落紅」，因而遭到懷疑。 (示意圖／取材自Ingimage)

婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…

2022-01-22 11:05
西雅圖機場達美航空日前取消航班，行李區堆滿乘客的行李。（取材自觀察者網）

CNN：中國將全面暫停來自美國的航班 料維持2周

2022-01-16 21:53
周小磕稱自己在前夫手機翻出400多名女性的露骨聊天紀錄。（取材自微博）

新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲

2022-01-19 09:00

超人氣

更多 >
別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠

別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠
婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…

婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…
改造辦公空間 同事、老闆皆傻眼 員工：已經有收斂了

改造辦公空間 同事、老闆皆傻眼 員工：已經有收斂了
沒拋妻棄子…千萬老董破產 流浪深圳拾荒 兒子接他回家

沒拋妻棄子…千萬老董破產 流浪深圳拾荒 兒子接他回家

英科學家來美找女友 家中遭流彈擊斃 家屬憤怒要討公道

英科學家來美找女友 家中遭流彈擊斃 家屬憤怒要討公道