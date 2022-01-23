冬奧開幕式廣場舞暖場 張藝謀：展現過年氛圍

演員在北京冬奧會開幕式彩排表演。(新華社)

北京2022年冬奧會開幕式22日在國家體育場「鳥巢」舉行全要素全流程的帶妝彩排，此次開幕由廣場舞暖場。總導演 張藝謀表示，中國是廣場舞大國，「人民生活幸福了，才會去跳舞唱歌」。跳舞的成員不止是大媽，還有兒童、老人，「希望這些普通百姓可以向世人展現我們過年的氛圍」。

新華社報導，北京冬奧 會開幕式將於2月4日晚8時正式開始，而在開始之前，約有30分鐘的暖場環節。22日的彩排中，廣場舞表演由最小5歲、最大70多歲的表演者擔綱。

張藝謀說，與以往的熱場邀請主持人和明星進行串燒表演不同，北京冬奧會的開幕式熱場沒有主持人，同時更強調人民性。

演員在北京冬奧會開幕式彩排表演。(新華社) 演員在北京冬奧會開幕式彩排表演。(新華社)

對於這場廣場舞的暖場，張藝謀一開始就明確不找專業演員，而是計畫從全國各地找普通人。後來因為疫情 原因，最終參與表演的主要以北京和河北兩地為主，人員也不全是大媽，而是兒童、大中小學學生、老年人等等都有，不同年齡段的普通人在這一國際舞台上秀自己。

考慮到節儉辦賽、天氣寒冷、疫情防控等因素，本屆冬奧會的開幕式時長大約100分鐘，演員規模約3000人，與4個小時、約15000人的2008年奧運會開幕式相比，真的不一樣。

張藝謀說，為了這場演出，他們已經準備了兩年半左右的時間，現階段的主要任務就是不斷磨合、不斷熟練，發現小的問題和隱患，不斷地去克服。 「到這時候，幾乎每天都要排練，白天、晚上24小時不歇著。不是帶人的排練，就是演出裝置的排練，現在每一秒、每一分都要抓緊」。