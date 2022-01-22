借冬奧東風 甩人權紛擾 新疆成中國冰雪聖地

新疆擁有中國最好的雪況，正成為中國冬季運動中心。（Getty Images）

隨著北京冬奧漸近，儘管新疆 因人權問題備受西方國家關注，但中國當局已加緊將新疆推廣為中國冰雪運動中心。

BBC報導，視頻與網絡紅人姚舜是中國在新疆等地大力推廣雪地運動努力的縮影，地方官員們試圖通過由冬奧帶來的冬季運動，趁機拉動旅遊業。中國國家主席習近平日前親自呼籲要在三億人中推廣普及冰雪運動。但不只是網絡紅人們在響應該號召，許多外國公司也在排隊，希望充分利用冬奧會帶來的行業繁榮。

美國滑雪 板製造公司伯頓（Burton）就是其中之一。該公司的中國區老闆克雷格·史密斯（Craig Smith）說，儘管有侵犯人權的指控，但伯頓不想拒絶在中國開展業務，從而與中國市場「離婚」（保持距離）。

人權組織認為，在過去幾年裡，中國通過「再教育 營」大型網絡，強制拘留了100多萬維吾爾人，成千上萬的人被判入獄。BBC此前報導了中國對維吾爾人進行大規模教化行動和監禁的情況，而中國最初否認大規模教育營的存在。但對於伯頓這樣的公司來說，中國市場是其擴張雄心的重要組成部分。

預計到2025年，中國將成為世界上最大的冰雪運動市場。據估計，中國每年冰雪運動的參與人次將達到5500萬。因此，伯頓（Burton）希望在未來幾年內將其在中國的業務擴大兩倍，他已經在新疆北部的阿勒泰開了一家店。

但在新疆的人權陰影下，這些計劃如何付諸實施？伯頓承認讀過媒體對該地區侵害人權行為的報導，但堅稱自己「與之保持距離」，並補充說：「我的意思是，我無法改變這些。」

伯頓說，他在新疆遇到的人「非常好」，他可以通過「分享滑雪運動的樂趣」來解決問題。

與此同時，中國國家主席習近平指責批評者將冬奧會政治化。