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北京疫情散發 冬奧料在嚴控環境競賽

中國新聞組／北京22日電
北京冬奧會下月4日登場，20日晚間北京多處景觀點開始亮燈。圖為長安街上的大紅燈籠和「中國結」。（中新社）
北京冬奧會下月4日登場，20日晚間北京多處景觀點開始亮燈。圖為長安街上的大紅燈籠和「中國結」。（中新社）

再兩周北京冬奧會就要開幕，但北京近日已出現18例新冠本土確診病例。中國副總理孫春蘭前往北京冬奧會疫情防控時強調，要盡快遏制北京多點散發疫情擴散，確保冬奧順利舉辦；冬奧期會一旦發現疫情，按國際標準和防疫手冊科學規範處置，不能影響賽事運行。北京冬奧會預料在空前嚴厲的控制環境中進行。

北京市19日、20日新增8例本土確診病例。21日再新增10例本土確診病例。在冬奧即將舉行之際，北京多處爆發出社區感染案例，疫情防控壓力不容樂觀。

孫春蘭20日特別到國家速滑館、主媒體中心、國家體育場調研，考察北京冬奧會疫情防控工作並主持召開專題會議，要求各項防控措施再排查再加固再落實。她強調，要精準精細落實防疫手冊措施，保證運動員和涉奧人員安全、便利地參加訓練、比賽和工作，確保舉辦一屆「簡約、安全、精彩」的冬奧盛會。

中國青年網報導，目前，北京冬奧會各項籌備工作基本就緒，疫情防控措施已經過測試賽等檢驗，可有效降低疫情風險。孫春蘭指出，閉環管理是決定冬奧會防控成效的關鍵。要堅持空間分區、人員分類、專用流線、互不交叉，針對場館、住地、賽事、活動分別制定防控方案，環內人員執行同等防疫政策，環內環外嚴格區分開，人、物、環境同檢同防，確保閉環內疫情不外溢。

孫春蘭表示，一旦發現疫情按國際標準和防疫手冊科學規範處置，既不能影響賽事正常運行，又要防止疫情擴散。北京、延慶、張家口三個賽區間要強化協調配合和統一指揮調度，疫情信息及時通報，防控政策步調一致，一旦發生疫情能夠快速聯動反應、妥善處置。

她並要求要一體推進冬奧防疫與城市防疫，採取堅決果斷措施盡快處置北京多點散發疫情，盡快遏制疫情擴散，確保北京冬奧會順利舉辦。

美國之音報導，北京冬奧會開幕在即，北京市的疫情不僅沒有好轉，反而還在惡化，官方周五公布的病例數目不減反增。這對奉行清零抗疫政策的北京來說，意味著這次冬奧會很可能會在空前嚴厲的控制環境中進行。

北京冬奧 疫情 防疫

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