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蔡崇信砸1.88億 買紐約頂樓豪宅 去年才買同棟大樓

編譯洪啟原／綜合報導
阿里巴巴集團共同創辦人蔡崇信（見圖），和馬雲管理部分財富的Blue Pool資本公司，已買下一戶紐約頂層豪宅。（本報資料照片）
阿里巴巴集團共同創辦人蔡崇信（見圖），和馬雲管理部分財富的Blue Pool資本公司，已買下一戶紐約頂層豪宅。（本報資料照片）

替阿里巴巴創辦人馬雲和蔡崇信管理部分財產的家族辦公室藍池資本（Blue Pool Capital），以1.88 億美元買下位於紐約 73 層大樓的頂樓豪宅，以交易金額來看，原屋主避險基金大亨 Daniel Och持有約三年約賺一倍。

紐約註冊文件顯示，Blue Pool支付1.88億美元買下中央公園220號大廈位於73樓的頂樓豪宅。根據文件，Blue Pool從摩根大取得7150萬美元的貸款。這筆交易還包括這戶豪宅下一層樓的一間傭人房。這戶頂樓豪宅原本屬於Daniel Och，在2019年以約9500萬美元買進，等於三年內賺了一倍。

這筆交易顯示，曼哈頓的不動產依然吸引全球各地的超級富豪，許多人也正抓住貸款利率低廉的機會為購屋融資。

值得注意的是，擔任阿里巴巴董事會執行副主席的蔡崇信，在2021年7月也以總價1.575億美元，買下同一棟大樓60層與61層公寓，房價較2020年時增約三成，成為當時美國第三高的住宅置產紀錄。

中央公園220號大廈由知名建築師Robert A.M. Stern設計，並由Vornado不動產信託公司開發。這座大廈坐落在所謂的「富豪大道」， 在房地產交易中屢創紀錄。

Blue Pool位於香港，其辦公室發言人在非辦公時段未回覆置評請求。Och 2019年支付約9500萬美元買下這棟頂樓豪宅。Och的發言人拒絕對此發表看法，也拒絕透露買家身分。

貸款 中央公園 三高

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