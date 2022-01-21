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艾司摩爾CEO：中國不太可能獨立造出頂尖光刻機

中國新聞組／北京21日電
ASML總裁Peter Wennink日前表示，公司迄今仍未獲得許可，不能將任何最先進光刻系統運往中國。（路透）
ASML總裁Peter Wennink日前表示，公司迄今仍未獲得許可，不能將任何最先進光刻系統運往中國。（路透）

近年中國雖然積極發展晶片，但遇上不少障礙。全球半導體微影設備大廠、荷蘭光刻機巨頭艾司摩爾（ASML）近日表示，對中國出口設備仍未獲得荷蘭政府許可。有分析師指出，沒有 ASML的最先進光刻機，中國恐怕難以生產高階晶片。

據路透報導，ASML總裁Peter Wennink日前受訪時表示，公司迄今仍未獲得許可，不能將任何最先進光刻系統運往中國。他又稱中國可以嘗試製造出此技術，但不認為中國可以獨立複製頂級光刻技術，因為ASML依賴「不懈的創新」，而且組件只能從中國以外的供應商獲得。一般分析認為，因美國施壓，所以荷蘭政府拒授予ASML 出口先進光刻機系統的許可證。

有分析師指，若沒有 ASML 最先進光刻機，中國晶片製造商就無法製造出先進晶片，估計中國至少需要10年才能自主製造類似的機器。

ASML是光刻系統的主要製造商，光刻系統主要用於製造芯片。據之前報導，在美國政府的壓力下，荷蘭政府拒絕授予艾司摩爾出口這些機器的許可，理由是這些機器被認為是具有軍事用途的「兩用」商品。

據2021財年二季度財報顯示，艾司摩爾前三大設備出貨地分別是南韓（占比39%）、台灣（占比36%）、中國（占比17%），當季該公司一共出貨72套光刻系統（包括9台EUV）。

晶片 分析師 南韓

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