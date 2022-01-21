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GDP成績單 廣東稱霸中國33年 產值12.4兆首超加、韓

中國新聞組／北京21日電
廣東在去年，依然穩坐中國GDP第一省份的寶座；圖為廣州海心沙夜景。（中新網／廣州市文化廣電旅遊局供圖）
廣東在去年，依然穩坐中國GDP第一省份的寶座；圖為廣州海心沙夜景。（中新網／廣州市文化廣電旅遊局供圖）

繼2021年全國經濟交出答卷後，各省份也陸續端出經濟成績單。其中，2021年廣東省地區生產總值達12.4兆（人民幣，下同），成為中國唯一GDP超12兆元的省份，不僅連續33年居全國第一，也將首次一併超過加拿大南韓，躋身世界前十大經濟體 。此外，上海、北京雙雙晉級4兆GDP之城，表現也亮眼。

廣東省統計局20日公布，廣東2021年國內生產毛額（GDP）達12.4兆元，年增8%。2020年與2021年平均增長5.1%。出口也延續兩位數增長。2021年，廣東外貿進出口總額8.27兆元，年增16.7%。其中，出口5.05兆元，年增16.2%；進口3.22兆元，年增17.4%。

廣東已連續33年為中國經濟總量第一省份的寶座。上海證券報分析，廣東GDP很有可能趕超南韓，躋身世界前十大經濟體。預料廣東將首次一併超過南韓、加拿大，GDP總量略遜於在全球主要經濟體GDP排行榜中排名第八的義大利。 

不過，廣東省代省長王偉中也表示，廣東發展也面臨不少困難和挑戰需要持續攻堅，例如關鍵核心技術「卡脖子」、產業鏈供應鏈穩定性和競爭力都有待進一步提升。

另外一個值得關注的是湖北省，2021年湖北經濟總量首次超過5兆元，排名重回第七。湖北是新冠疫情起初爆發的重災區。武漢大學教授鄒薇表示，湖北能夠在這麼短的時間內就穩穩地重回「主賽道」，應該是創造了一個奇蹟。第一財經分析，先進製造業、創新投入和市場主體是湖北疫後重回「主賽道」重要動能。

中國新聞網報導，作為第二經濟大省的江蘇，正不斷縮小與廣東的差距。2021年，江蘇GDP達到11.63兆元，增長8.6%，增速快於廣東。另上海、北京雙雙晉級4兆GDP之城。北京2021年GDP達到40269.6億元，增長8.5%；上海2021年GDP為4.32兆元，增長8.1%。

另有多省GDP站上新的台階，第三經濟大省山東GDP突破8兆元大關。西部第一經濟大省四川GDP突破5兆。海南GDP同比增長11.2%，位列全中國第2，兩年平均增速位列第一。

北京 南韓 加拿大

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