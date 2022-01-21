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發文點讚英國防疫 河南醫院道歉、相關人員停職

中國新聞組／北京21日電
河南省生殖醫院發文點讚英國防疫，隨後發文致歉。（取材自界面新聞）
河南省生殖醫院發文點讚英國防疫，隨後發文致歉。（取材自界面新聞）

河南省生殖醫院官方微博20日發文討論英國防疫措施，文中稱，從提出群體免疫到疫苗全民補助，「大英帝國始終走在世界前列」。此文一出，立馬被罵上微博熱搜，網民嘲諷院方仍存在「被殖民思維」。院方隨後發文致歉，並表示已將發文的醫院人員停職處分。

20日中午，話題「河南省生殖醫院」衝上熱搜，源自於河南省生殖醫院官方微博原因在昨天早上10時27分發出一則討論「英國宣布取消大部分新冠限制措施」的文章。

文中寫道：「從最早提出群體免疫到依據新冠傳播模式防疫，從該疫苗研發到全民補助，大英帝國始終走在世界前列。近20年來，唱衰日不落的人很多，但何謂先進、何謂落後？不是GDP、核武器、高鐵，而是先進的政治制度和社會管理、人民福利。」

此文一出，立刻引來大批網民批評「確診1500萬，死了15萬人後，首相還在開派對，這就是傳說中的優越性？」文中的「大英帝國」四字，更是引來網民幾乎一面倒嘲諷「這一聲口水嘀嗒的『大英帝國』叫得多麼的親切啊」，「河南疫情形勢嚴峻，作為河南當地醫院，卻讚美和宣揚英國躺平，這分明是找抽」，「顯然有人念念不忘『大英帝國』這段過往」。

天目新聞報導，河南省生殖醫院前身為河南省人民醫院生殖醫學研究所（生殖中心），成立於2001年，隸屬於河南省人民醫院。

對於官微發文讚揚大英帝國一事，河南省生殖醫院昨晚發布致歉信表示，相關責任人已被停職處理。對於該內容造成的不良社會影響，醫院真誠致歉，並將進一步調查、嚴肅處理。目前，引發爭議的微博文章已被刪除。

據外電報導，英國首相強生19日宣布，將在下周取消B計畫新冠限制措施，自26日起，任何場合下都不再強制要求人們戴口罩。

河南 英國 微博

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