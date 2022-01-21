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要去新疆、要見彭帥…姚明邀訪中國 坎特提條件清單

中國新聞組／北京21日電
NBA球星坎特。（路透資料照片）
NBA球星坎特。（路透資料照片）

現任中國籃球協會主席姚明，日前在一個宣傳北京冬奧的活動上，邀請NBA球星坎特（Enes Kanter Freedom）訪問中國。坎特19日表示願意接受邀請訪問中國，但他只要看「真實的中國」，而不是被請去做「宣傳」。坎特在推文中表示，願意去西藏、新疆，還有香港，並希望可以見到中國網球名將彭帥，親自問問她的近況。

綜合媒體報導，29歲的坎特是目前美國NBA球員中，對中國、香港、西藏及新疆人權發聲最給力的運動員。坎特對人權問題直言不諱，在社交媒體上批評中國政府對維吾爾人實施「鎮壓」行動，他在2021年11月29日加入美國國籍時把自己的名字更名為自由（Freedom）。坎特數月來針對西藏、台灣以及香港的發言引起廣泛注意，近日他公開呼籲抵制北京冬奧會。

姚明日前曾表示：「如果有機會，我想邀請他訪問中國…那樣他可能對我們會有更全面的瞭解。」坎特回應姚明隔空邀請時說，「我想對姚明先生說聲謝謝…我真的很想去中國親眼看一看…我不需要在中國演講，我不需要宣傳。我想看到真正的中國，告訴全世界正在那裡發生的事情。所以，是的，我確實接受他的邀請。」「如果習近平批准，請告訴我」。

坎特還希望他的中國之行，見一見一度被失蹤的中國女網名將彭帥，親自問問她的近況。

北京冬奧 香港 新疆

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