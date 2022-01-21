冬奧別帶個人手機？國際奧委會官員：我反正帶了

隨著北京冬奧會和冬殘奧會日益臨近，吉祥物「冰墩墩」、「雪容融」和各類紀念品越來越受到關注。圖為在泉州德化縣陶瓷旅遊觀光工廠，6歲的李佳航（右）和7歲的鄭鈺桐（左）各自購買了陶瓷「冰墩墩」、「雪容融」。 （新華社）

北京冬奧 倒數不到2周，國際奧委會（IOC）再表態力挺。國際奧委會表示，已觀看北京冬奧開幕式彩排，「這場開幕式沒任何理由錯過」。針對部分參賽國籲選手「別帶個人手機 去中國」，有奧委會官員不認同，「我反正帶了」。此外，IOC並表示，經調查北京冬奧制服的製造過程並未涉及強迫勞動。

綜合媒體報導，IOC於19日晚召開線上新聞發布會，已抵北京的奧林匹克轉播服務公司首席執行官伊阿尼斯·埃克薩科斯表示，北京2022年冬奧開幕與北京2008年夏奧開幕完全不同，但同樣令人感動、印象深刻。

作為向全世界奧運 持權轉播商提供奧運會廣播電視公共訊號的機構，奧林匹克轉播服務公司的重要性不言而喻。埃克薩科斯說，他已經觀看了冬奧會開幕式彩排，「但我不會告訴你們任何具體內容，因為我不想破壞你們（在開幕式那天的）觀看體驗」。

不久前，北京冬奧組委宣布，曾執導2008年奧運會開閉幕式的張藝謀再挑重擔，成為北京冬奧會和冬殘奧會開閉幕式總導演。

張藝謀20日接受央視專訪，介紹了冬奧開幕式的相關情況。他表示，相比2008年北京奧運會開幕式，北京冬奧開幕式時長比較緊湊，預計不超過100分鐘，目標是「簡約且精彩」 。

張藝謀說，此次開幕式參加文藝演出的演員大概不到3000人。面對鳥巢的超大空間，團隊將用創意和科技去實現視覺上的飽滿效果，把表演化為儀式的一部分，前後銜接起來，讓整個開幕式一氣呵成。如果選用一些詞語來形容2022年北京冬奧會開幕式，將是空靈、浪漫、現代、科技等等。

針對「別帶個人手機去中國」這個話題，IOC運營主管皮埃爾·杜克雷20日表示，北京冬奧閉環內的防疫措施嚴格高效，應不會出現外國運動員因防疫問題和工作人員發生摩擦的事件。對於美國等國「建議冬奧選手別帶個人手機進中國，以防北京監視」，這名奧委會官員表示，自己把個人智能手機帶進了中國。

對於美國國會月初關切北京冬奧制服涉及強迫勞動，去函要求IOC解釋說明，IOC在昨天深夜發表聲明稿說，他們已對北京冬奧工作人員、官員和志工的制服供應商，進行第3方實地查核，「並未發現任何強迫、抵債、契約，或者童工的情況。」