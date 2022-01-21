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批美艦擅闖西沙 共軍跟監驅離 美：依國際法航行

中國新聞組／北京21日電
中國指美軍勃克級飛彈驅逐艦「班福特號」擅闖西沙，解放軍跟蹤監視並警告驅離。（路透）
中國指美軍勃克級飛彈驅逐艦「班福特號」擅闖西沙，解放軍跟蹤監視並警告驅離。（路透）

中美在南海關係緊張持續升溫，根據解放軍南部戰區新聞發言人田軍里表示，美軍勃克級神盾飛彈驅逐艦「班福特號」（USS Benfold）20日未經中國政府批准，非法闖入中國西沙領海，解放軍進行跟蹤監視並予以警告驅離；但中方說法遭美國海軍否認。

田軍里說，美方行徑嚴重侵犯中國主權和安全，是大搞航行霸權、製造南海軍事化的又一鐵證。事實充分證明，美國是不折不扣的「南海安全風險製造者」，是南海和平穩定的「最大破壞者」。

田軍里還嚴正要求美方立即停止此類挑釁行徑，否則將承擔由此引發不測事件的嚴重後果。他強調，戰區部隊時刻保持高度戒備狀態，採取堅決行動，捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定。

美國海軍否認班福特號遭警告驅離的說法，但似乎證實了這艘軍艦的確在此海域行動。美方表示，這次任務反映了美國海軍致力於捍衛航行自由。

美國海軍第7艦隊發言人藍福特（Mark Langford）發表聲明說：「中國關於這次任務的說法不實。」

美方聲明指出，當時班福特號正進行「符合國際法」的航行自由作業；其後這艘軍艦「繼續在國際海域進行正常作業」。

美國海軍經常在南海執行這樣的任務，以挑戰中國的領土聲索。

美方聲明進一步指出：「美國正在捍衛每個國家在國際法容許下的飛行、航行和作業權利，一如班福特號本週的作法，中國的任何不同說法都無法嚇阻我們。」

驅離 解放軍

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