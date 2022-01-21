取消對華加徵關稅？ 拜登「不確定」論 中國回應了

中美貿易戰繼續開打，美國總統拜登表示還沒準備好取消對華加徵的關稅；圖為拜登日前召開執政1周年記者會。（路透）

中美續打貿易戰？美國總統拜登 在就職一周年的前一天，以「不確定」回應對華加徵關稅 問題；中國商務部20日再次呼籲美國對華取消加徵關稅，認為此舉將有利於中美兩國，更有利於全世界，「特別是在當前通膨形勢下，取消加徵關稅符合中美兩國消費者和生產者的根本利益，有利於世界經濟恢復」 。

美對華加徵關稅問題沸沸揚揚，彭博報導，拜登19日在記者會上表示，美國貿易代表戴琪正在「就此努力」，但他又說還沒準備好，「答案是不確定」。

拜登表示，他也希望可以說中方有達到目標，或是已經履行承諾，但中方還沒有做到。他說，他知道有些商業團體正吵著要他開始降低對中國貨加徵的25％關稅，這也是為什麼美國貿易代表戴琪正在進行努力，與中國合作解決這個問題，但時間並不確定。

香港南華早報報導認為，拜登是在說，商界施壓不足以說服他改變路線，尤其是在中國沒有任何重大讓步的情況下。而路透指出，一些美國商業團體已經「大聲要求」（clamor）取消川普政府加徵的關稅。

此外，據南華早報報導，在拜登政府研究應對中國的「新策略」之際，美國思科公司首席執行官羅卓克（Chuck Robbins）19日就中美關係表態，呼籲緩解緊張局勢，並稱希望拜登政府「尋求與中國的共同點」，以助力全球經濟復甦、發展。

中美第一階段經貿協議內自美採購承諾已於去年底到期，關於中美經貿團隊是否已就第一階段協議後的接續或第二階段談判展開溝通，商務部1月13日曾回應表示，目前，雙方經貿團隊保持正常溝通。

南華早報援引中國社會科學院美國研究所研究員呂祥預測，中國將利用其在全球供應鏈中的強勁地位，繼續向美國施壓，要求取消這些關稅。

北京 大學國際關係學院教授王緝思則表示，儘管華盛頓試圖動員各方支持「反華」，但中美企業仍深度來往。 「下一步，中美之間迫切需要進行實質性、工作層面的對話，以解決存在的實際問題。」

數據顯示，中國2021年對美貿易順差創下新高，很大程度是因新冠疫情刺激了美國人消費習慣，從家用電器到自行車在內等，美國人對各種中國商品有極大需求。

不過拜登承諾要在去年底公布的對華新戰略已被推遲，基本上目前他仍維持川普對中政策，同時在香港和新疆等人權問題上對北京口誅筆伐。