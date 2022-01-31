「太空育種」創造逾2000億人民幣產值 培育出巨大南瓜

由駐哈「老虎團」生產基地自行培育，並經首次載人航天飛船神州5號帶入太空育種的「太空南瓜」。（取材自哈爾濱日報）

中國的航天成就不僅在火箭等載體設施上，隨著一批批神舟飛航往返太空 的物品也很有看頭。其中，肩負著「太空育種」任務的作物種子更形重要。30多年來，通過一批批種子在為各種科學實驗提供必要條件的太空環境裡，航天育種產業已經創造直接經濟效益2000多億元人民幣（約逾316億美元），取得豐碩成果。

新京報報導，中國自1987年開始就利用返回式衛星進行太空生物材料搭載，經過30多年的發展，通過航天育種培育的作物累計推廣種植面積超過240萬公頃，增產糧食約13億公斤，創造直接經濟效益2000多億元人民幣。

載有三名航天員的神舟12號著陸後，返回艙在北京開艙，一批跟隨航天員升空的搭載物品揭開面紗。（取材自微博）

據中國載人航天工程辦公室發布消息，太空育種即航天育種，是將作物種子或誘變材料送入太空，利用太空的高真空、宇宙射線、微重力等特殊環境的共同誘變作用，使生物自身產生基因變異後回到陸地上，再經科研人員多代篩選、培育，形成特性穩定的新品種。

神舟3號搭載選育的「中天1號紫花苜蓿」。（取材自光明網）

通過太空育種，中國科技工作者培育出了一些新的突變類型和具有優良農藝性狀的新品系。例如水稻經選育試種已獲得增產20%的豐產優質品系，畝產可達400至750公斤，且蛋白質含量增加8%至20%。在蔬菜 方面，太空處理的青椒已獲得單果重350至500克的早熟抗病新品系，畝產可提高一倍。

至於哪些種子能「上天」，據中國日報報導，因空間有限，對搭載物品的數量和質量有苛刻的要求，一般選擇遺傳穩定性好、抗病性強、高產的優良作物種子，選中後經由專家進行科學性和經濟價值的評估，入選才送入太空。

工作人員清點神舟12號返回艙搭載物品揭開面紗。（取材自微博）

最近的一次，2021年9月27日，在京舉行的神舟12號載人飛船返回艙開艙儀式中，據中國載人航天工程辦公室消息，向雲南省、寧夏回族自治區、航天育種產業創新聯盟等移交了搭載的特色作物種子。2004年10月，中國第一艘載人飛船神舟5號帶回南瓜種子，還培育出重量在300到400斤的「巨型」南瓜。