中國空間站或將成人類唯一空間站 未來有3大挑戰

神舟13號載人飛船2021年10月16日與空間站組合體完成自主快速交會對接。（新華社）

中國航天未來可能還會具備的一項世界級成就，就是國際空間站面臨退役，運行將超10年的中國空間站在不久後料將成為人類唯一的空間站。因應空間站長期在軌運行所帶來的三大挑戰，中國已分別擬定對策。

國際空間站原預計在2024年退役。儘管美國國家航空暨太空 總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）日前表示，美國總統拜登 政府已承諾延長國際太空站（ISS）運轉至2030年的新發展，看似針對中國而來，專家預測，中國空間站仍是未來各國前進太空並發展商業應用的焦點。

但空間站長期在軌運行，帶來不少挑戰。大公報報導，北京 航天飛行控制中心空間站任務總工程師孫軍表示，第一大挑戰是任務密度高。在正常控制空間站運行、三名航天員在天上正常飛行的同時，每年還要進行四到五次天地往返運輸任務，包括發射載人飛船進行乘組輪換，發射貨運飛船進行物資補給等，任務中的發射、交會對接、撤離返回、繞飛等重大控制非常密集。

神舟13號乘組航天員翟志剛、王亞平、葉光富在空間站進行太空授課。學生們在北京中國科技館觀看王亞平（右）展示如何在太空中飲用再生水。（新華社）

第二大挑戰是空間站運行時間長。空間站長期載人飛行，要開展大規模有人參與的空間科學試驗。地面需進行24小時不間斷的監視和控制。長時間運行對系統的安全性、應急能力也都提出更高要求。

第三大挑戰是開展科學試驗多。空間科學試驗的載荷達到幾十、上百噸，實施起來已有很強的複雜性，還要進行物資補給、在軌維護等工作，這對整個系統之間的配合和協調以及專業的支持能力有很高的要求。

孫軍表示，為應對上述挑戰，中國已擬具採取對策。一是優化任務的組織模式；設計了集中式與分散式相結合的新型飛控組織模式，採用信息化、網絡化手段，構建了高效的運行控制體系。

中國空間站階段航天員2021年7月4日首次出艙活動取得圓滿成功。（新華社）

二是進行技術創新；建設高自主、高可靠、易擴展的飛行控制平台系統，採用自動化監控和故障診斷技術，提高智能化水平，實現高效監控能力。三是建立標準化流程。固化飛行準備流程，將之標準化；提出應急流程，有效提高應急響應能力。