距離僅14.5米 俄羅斯反衛星碎片、中國衛星極危險交會

清華科學衛星外形圖。（取材自清華大學官網）

中國國家航天局空間碎片監測與應用中心日前通報稱，經計算發現一場「極危險交會事件」，俄羅斯 「反衛星」試驗碎片曾經與中國衛星擦肩而過，最近距離只有14.5米（公尺），可以說是十分驚險；目前二者已保持安全距離，但不能排除未來二者會再度接近。

香港01報導，據微信 公眾號「空間碎片中心」發布的消息，國家航天局空間碎片監測與應用中心18日預警稱，經計算發現，清華科學衛星（編號46026）與俄羅斯的宇宙1408碎片（編號49863），曾經在18日早上10時49分29秒左右發生一次極危險交會，碰撞概率為3.71×10-4，最近距離14.5米，相對速度5.27公里每秒，交會角40.52°。

清華科學衛星是一顆重力與大氣科學衛星，在2020年8月6日發射入軌，現運行於近地點478公里、遠地點499公里、傾角97.42°的低地球軌道。清華科學衛星的科學目標是獲取釐米級精密定軌數據，實現高精度大氣密度與重力場測量，建立中國自主的太空 飛行器動力學環境模型。

至於編號49863的碎片，則是俄羅斯在2021年11月15日進行的「反衛星」試驗產生的碎片。是次試驗產生估計1600多個尺寸大於10厘米的碎片，其中大部分分布在400公里到1100公里軌道高度範圍內，對在該區域運行的航天器都有可能產生碰撞風險。清華科學衛星所處的軌道高度，正屬於碎片密集的區域。

環球時報報導，空間碎片專家劉靜表示，這次公布的數據顯示，俄羅斯的宇宙1408碎片與中國的清華科學衛星碰撞的概率很高，可以說是十分驚險，目前二者已保持安全距離，但不能排除未來二者會再度接近。劉靜說，一般而言，空間碎片與航天器交會時，雙方間隔幾公里到十幾公里以內的情況很多，但是像這一次二者僅僅間隔十幾米的情況確實是很少見的。

隨著人類航天活動的愈發頻繁，太空垃圾和空間碎片問題已成為全球各國廣泛關注的問題。一些前沿的航天技術也在嘗試著應用於空間碎片清理任務中。

航天專家黃志澄則表示，在空間碎片對人類正常航天活動的影響越來越頻繁的情況下，減少和清除空間碎片這兩方面的任務都應當要要提到相應的日程上來。這當中，不僅需要對清除空間碎片的實驗裝置或是航天器進行研究，還應當在聯合國的框架下，對空間碎片的產生制定相應的國際法律法規。