習近平：要保持反腐敗政治定力 從嚴治黨

中共中央總書記習近平18日指出，要保持反腐敗政治定力，實現不敢腐、不能腐、不想腐一體推進的戰略目標。（取材新華網）

中共 中央總書記習近平 18日強調，要堅持以零容忍態度懲治腐敗、堅持糾正一切損害群眾利益的腐敗和不正之風、堅持抓住「關鍵少數」以上率下，堅持完善黨和國家監督制度。他點名，要保持反腐敗政治定力，不斷實現不敢腐、不能腐、不想腐一體推進的戰略目標。

習近平18日在中國共產黨 第19屆中央紀律檢查委員會第六次全體會議上表示，要堅持黨要管黨、全面從嚴治黨、堅持以黨的政治建設為統領、堅持嚴的主基調不動搖，把全面從嚴治黨向緃深推進。他還強調，「領導幹部特別是高級幹部一定要重視家教家風，以身作則管好配偶、子女，本分做人、乾凈做事」。

針對反腐敗，習近平特別點出，腐敗和反腐敗較量還在激烈進行，並呈現出一些新的階段性特徵，防範形形色色的利益集團成夥作勢、「圍獵」腐蝕還任重道遠，有效應對腐敗手段隱形變異、翻新升級還任重道遠，徹底剷除腐敗滋生土壤、實現海晏河清還任重道遠，清理系統性腐敗、化解風險隱患還任重道遠。要保持清醒頭腦，牢記反腐敗永遠在路上。只要存在腐敗問題產生的土壤和條件，腐敗現象就不會根除，「我們的反腐敗鬥爭也就不可能停歇。」

他強調，要鍥而不捨糾「四風」樹新風。要從領導幹部特別是主要領導幹部抓起，樹立正確政績觀，尊重客觀實際和群眾需求，強化系統思維和科學謀畫，多做為民造福的實事好事，「杜絕裝樣子、搞花架子、盲目鋪攤子。」

他還提到，要完善權力監督制度和執紀執法體系，使各項監督更規範、更有力、更有效。中共各級黨委（黨組）要履行黨內監督的主體責任，突出加強對「關鍵少數」特別是「一把手」和領導班子的監督；紀檢監察機關要發揮監督專責機關作用，協助黨委全面從嚴治黨，推動黨內監督和其他各類監督貫通協同，探索深化貫通協同的有效路徑；要加強對換屆紀律風氣的監督，堅持黨管幹部原則，強化黨組織領導和把關作用，特別是要嚴把政治關、廉潔關。