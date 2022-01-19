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美飛機商控轉移技術 上海浦科投資傳遭美國安調查

中國新聞組／北京19日電

美國休閒用小飛機新創企業Icon Aircraft的美國股東，指控中國投資方將技術不當轉移到中國，美國聯邦調查局（FBI）和美國外資審查當局已展開國安調查。

中央社引述華爾街日報報導，Icon目前近47%股份由中國政府支持的上海浦東科技投資有限公司（PDSTI）持有，是單一最大股東。一群Icon的美國股東指控這家中企將公司掏空，並將技術轉移到中國，而這些技術可能有軍事用途。

Icon的官網寫道，這款飛機設計為休閒用途。但它的美國股東在遞交給CFIUS的備忘錄中宣稱，ICON A5能被改裝成軍事化無人機。

據報導，知情人士指出，美國外來投資審查委員會（Committee on Foreign Investment in the United States，CFIUS）接獲Icon美國股東要求介入後，已於2021年11月底展開審查。這個跨部會小組有權基於國家安全理由，建議美國總統禁止或撤銷交易。

此外，美國聯邦調查局針對中資入股Icon及技術轉移是否觸犯刑法，也另案調查。

浦東科技投資在呈報美方的法律文件中表示，它對Icon的投資讓這家飛機製造商免於倒閉，而將技術授權給一家中國企業將帶來所需資金。

FBI和領導CFIUS的美國財政部沒有回應；Icon的律師和上海浦科投資的代表都說，FBI尚未與兩公司接觸。

投資 FBI 華爾街

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