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NBA／「誰在意維吾爾人」遭球隊切割 勇士老闆這樣說

中國新聞組／北京19日電

美國職籃NBA金州勇士隊老闆之一的帕利哈皮提亞（Chamath Palihapitiya）日前受訪時談到中國人權問題，他表示，自己才不管「維吾爾人發生什麼事」；這番發言引發抨擊，球隊為此試圖與他畫清界線。

據中央社報導，人權專家、目擊者和美國政府一直指出，超過100萬維吾爾人被關在中國新疆的拘留營內，北京形容這些營地是職訓中心，並宣稱中國如同許多西方國家，試圖遏制激進的伊斯蘭恐怖主義；但美國形容中國作法為種族滅絕，並連同澳洲、英國、加拿大等國家，並據此對北京冬季奧發動外交抵制。

帕利哈皮提亞是在他的All-In Podcast節目談論美中政策時，發表上述評論。當時另一名主持人談及美國總統拜登政府對新疆的立場，帕利哈皮提亞回應說：「我們老實說吧，沒人在意維吾爾人發生什麼事。」

他說：「但如果你問我在乎另一個國家裡面的某一群人，我會等到我們能顧好自己，才會把他們擺在我們前面。」但事後帕利哈皮提亞表示，他表現得「缺乏同情心」。他上推特寫道：「我要說清楚，我相信人權很重要，不管是在中國、美國或其他地方。」

美國之音報導指出，這段長達34分鐘有關中國人權問題的討論在推特上引發熱議，帕利哈皮提亞甚至在節目上對中國共產黨是否可被視為是獨裁政權提出質疑。多數網友抨擊帕利哈皮提亞的說法，還有共和黨議員以「無恥」批評帕利哈皮提亞。

在網路上一片撻伐聲下，勇士隊發表聲明切割與帕利哈皮提亞的關係。金州勇士公關官方推特寫道：「作為一名在勇士隊沒有參與日常運營的有限投資者，帕利哈皮提亞先生並不代表我們球隊發言，他的觀點當然也無法反映我們球隊的看法。」

批評北京的體壇名人、球隊和組織常會遭到中國封殺；如兩年多前，休士頓火箭隊總經理莫雷（Daryl Morey）推文支持香港民主運動，中國中央電視台就停播NBA球賽。

勇士 北京 維吾爾

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