美憂國安風險 傳審查阿里巴巴雲端業務 或將禁用

美國政府正在審查阿里巴巴的雲端業務。(取材自百度圖庫)

路透根據知情人士說法報導，美國政府正在審查中國電商巨頭阿里巴巴的雲端 業務（簡稱阿里雲），以判斷是否危害國家安全。

審查重點是阿里巴巴如何儲存美國客戶資料，包括個人資訊和智慧財產權，以及中國官方可否存取這些資料。北京當局可能干擾美國用戶的存取權限，也是美方擔憂事項之一。

據報導，美方最終可能會命令阿里巴巴採取措施，降低雲端業務對美國國安的風險，或完全禁止海內外美國人使用阿里雲服務。

消息人士說，美國前總統川普政府商務部 已擔心阿里巴巴雲端業務，不過，是拜登政府去年1月上台後展開正式審查。

研究機構Gartner數據顯示，阿里巴巴雲端業務在美國規模不大，年營收 估計不到5000萬美元(約3億1615元人民幣)。不過，如果美國政府最終決定封殺美國企業與阿里雲的交易，將打擊阿里巴巴最有前景業務之一和整個阿里巴巴集團的聲譽。

目前與阿里雲有商業關係的美國知名企業包含福特汽車、IBM的Red Hat及惠普等。

美國商務部發言人說，不對「交易審查存在或不存在」置評。而中國駐美大使館則未作回應。

美國之音報導，對此，阿里巴巴也沒有回應，但是它卻在最新的年報中提及美國業務在這方面的關切。

阿里巴巴在最新年報中表示，與阿里巴巴簽約的美國公司「有可能被禁止繼續與我們做生意，包括履行涉及我們雲端服務協議中的義務」。

路透報導，審查阿里雲的工作由商務部「情報安全辦公室」主導，這個辦公室由川普政府設立，旨在行使範圍廣大的新權力，禁止或限制美國企業與「外國對手」的網路、電信與科技公司交易，「外國對手」包括中國、俄國、古巴、伊朗、北韓、委內瑞拉等。

知情人士說，這個辦公室尤其關注中國雲端供應商，因為外界日益擔憂北京當局竊取資料和干擾資料存取的可能性。

川普政府在2020年8月警告阿里巴巴等中國雲端供應商，「以防美國人民最敏感個資和美國企業最寶貴的智慧財產…在我們外國對手能存取的雲端系統上儲存和處理」。

根據研究機構Canalys數據，阿里巴巴是全球第四大雲端供應商，有400萬客戶，曾表示阿里雲是集團「第二根成長支柱」。2020年集團營收成長5成，達92億美元，不過阿里雲只占總營收8%。