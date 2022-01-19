打臉習脫貧奇蹟？樂玉成：中國還有2億家庭沒抽水馬桶

中國外交部副部長樂玉成18日出席2022宏觀形勢年度論壇。（取材自中國外交部網站）

中國國家主席習近平 去年宣稱，中國近億農村貧困人口全部脫貧，創造「人間奇蹟」，不過中國外交部副部長樂玉成昨在演講中坦承，「中國還有10億人沒有坐過飛機，2億多中國家庭沒有抽水馬桶」，這才是該重視和努力去改變的。

據中國外交部官網，樂玉成昨出席中國人民大學舉辦的2022宏觀形勢年度論壇時，作上述表示。他並表示，中美應該放棄拳擊賽，改比田徑賽，透過做更好的自己，來贏得比賽、贏得未來。

就近日中國國家統計局發表2021年經濟數據，GDP成長率達8.1%優於預期，樂玉成說，對中國經濟總量超不超過美國，不感興趣，也不是中共的追求，讓14億中國人民過上好日子，滿足人民對美好生活的嚮往，才是中國共產黨的奮鬥目標。

他坦言，「中國還有10億人沒有坐過飛機，2億多中國家庭沒有抽水馬桶，中國人獲得大學本科以上教育 的比例僅有4%，而美國卻有25%。這才是應該高度重視並努力去改變的。」

樂玉成強調，比起GDP是否超美，應更看重思想觀念、治理能力和對世界所作的貢獻等方面實現趕超美國，力求更符合人民期盼、更順應時代潮流。

談到中美關係時，樂玉成表示，造成中美關係今天困難局面的癥結，在於美國奉行「錯誤的對華政策，錯誤的對華認知，錯誤的時代觀、世界觀」，在中國威脅論裡愈陷愈深，處心積慮打壓遏制中國，挑動大國競爭對抗。

樂玉成說，美方將中國定位為「最嚴峻競爭對手」，干擾內政、侵害核心利益、制裁高科技企業等，無所不用其極，面對這樣的極限競爭，「難道還指望中國無動於衷、束手就擒、當任人宰割的羔羊？那是100多年前的帝國舊夢，該醒醒了。」

樂玉成表示，經濟總量超越美國不是中國的追求，更看重在思想觀念、治理能力等方面超趕美國。

樂玉成呼籲，我們更主張將中美關係引向「和平共處時代」，而非「冷戰時代」。

樂玉成批評，美國總統拜登 在聯大講台上信誓旦旦宣稱不打新冷戰，但看美國的行動，顯然沒做到，抱著冷戰思維，使用冷戰工具，拼湊冷戰集團，實則是變相打新冷戰。樂玉成稱，希望美國把不打新冷戰的承諾落到實處。

他說，「中美間在一些具體領域存在競爭，但不能用『競爭』來定義中美關係。與其說中美關係進入競爭時代，中方更主張將中美關係引向和平共處。」

樂玉成還強調，當前國際上造假現象太多，針對中國的謊言流毒太多，對於這些行為，中方毫不客氣，堅決「打假消毒」。