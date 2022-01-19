我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

5G訊號是否干擾飛安？ 6大問題一次看

東加火山爆發 將為地球帶來「無夏之年」？

打臉習脫貧奇蹟？樂玉成：中國還有2億家庭沒抽水馬桶

記者羅印冲、陳政錄／綜合報導
中國外交部副部長樂玉成18日出席2022宏觀形勢年度論壇。（取材自中國外交部網站）
中國外交部副部長樂玉成18日出席2022宏觀形勢年度論壇。（取材自中國外交部網站）

中國國家主席習近平去年宣稱，中國近億農村貧困人口全部脫貧，創造「人間奇蹟」，不過中國外交部副部長樂玉成昨在演講中坦承，「中國還有10億人沒有坐過飛機，2億多中國家庭沒有抽水馬桶」，這才是該重視和努力去改變的。

據中國外交部官網，樂玉成昨出席中國人民大學舉辦的2022宏觀形勢年度論壇時，作上述表示。他並表示，中美應該放棄拳擊賽，改比田徑賽，透過做更好的自己，來贏得比賽、贏得未來。

就近日中國國家統計局發表2021年經濟數據，GDP成長率達8.1%優於預期，樂玉成說，對中國經濟總量超不超過美國，不感興趣，也不是中共的追求，讓14億中國人民過上好日子，滿足人民對美好生活的嚮往，才是中國共產黨的奮鬥目標。

他坦言，「中國還有10億人沒有坐過飛機，2億多中國家庭沒有抽水馬桶，中國人獲得大學本科以上教育的比例僅有4%，而美國卻有25%。這才是應該高度重視並努力去改變的。」

樂玉成強調，比起GDP是否超美，應更看重思想觀念、治理能力和對世界所作的貢獻等方面實現趕超美國，力求更符合人民期盼、更順應時代潮流。

談到中美關係時，樂玉成表示，造成中美關係今天困難局面的癥結，在於美國奉行「錯誤的對華政策，錯誤的對華認知，錯誤的時代觀、世界觀」，在中國威脅論裡愈陷愈深，處心積慮打壓遏制中國，挑動大國競爭對抗。

樂玉成說，美方將中國定位為「最嚴峻競爭對手」，干擾內政、侵害核心利益、制裁高科技企業等，無所不用其極，面對這樣的極限競爭，「難道還指望中國無動於衷、束手就擒、當任人宰割的羔羊？那是100多年前的帝國舊夢，該醒醒了。」

樂玉成表示，經濟總量超越美國不是中國的追求，更看重在思想觀念、治理能力等方面超趕美國。

樂玉成呼籲，我們更主張將中美關係引向「和平共處時代」，而非「冷戰時代」。

樂玉成批評，美國總統拜登在聯大講台上信誓旦旦宣稱不打新冷戰，但看美國的行動，顯然沒做到，抱著冷戰思維，使用冷戰工具，拼湊冷戰集團，實則是變相打新冷戰。樂玉成稱，希望美國把不打新冷戰的承諾落到實處。

他說，「中美間在一些具體領域存在競爭，但不能用『競爭』來定義中美關係。與其說中美關係進入競爭時代，中方更主張將中美關係引向和平共處。」

樂玉成還強調，當前國際上造假現象太多，針對中國的謊言流毒太多，對於這些行為，中方毫不客氣，堅決「打假消毒」。

中國外交部副部長樂玉成談中美關係，強調應「和平共處」。（取材自澎湃新聞）
中國外交部副部長樂玉成談中美關係，強調應「和平共處」。（取材自澎湃新聞）

拜登 教育 習近平

上一則

聯手抗美？中、俄、伊朗將舉行海上軍演

延伸閱讀

美5G電波恐釀航空危機 長榮2飛美班機延3小時起飛

美5G電波恐釀航空危機 長榮2飛美班機延3小時起飛
一心想顛覆美國政府 「守誓人」創始者耶魯法學院律師

一心想顛覆美國政府 「守誓人」創始者耶魯法學院律師
瓜地馬拉雇川普支持者遊說拜登政府 台灣買單

瓜地馬拉雇川普支持者遊說拜登政府 台灣買單
5G恐致系統故障 全日空和日航取消部分飛美航班

5G恐致系統故障 全日空和日航取消部分飛美航班

熱門新聞

一名女子在深圳地鐵車廂裡以流利英語怒罵一名外籍男子，並要他「滾出中國」。（視頻截圖）

深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他

2022-01-17 13:00
前男友抱腿痛哭，新娘摸頭安慰。（視頻截圖）

前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵

2022-01-16 09:00
霍震宇。（中新社資料照片）

郭晶晶公公被起訴 港富豪霍英東家族爭產 長房為11億美元打官司

2022-01-12 19:00
張庭(左)與林瑞陽昔日曾高調炫富。 圖／達爾威公司提供

張庭、林瑞陽狂賺8年才被查 中動員400人初判是這原因

2022-01-11 08:36
西雅圖機場達美航空日前取消航班，行李區堆滿乘客的行李。（取材自觀察者網）

CNN：中國將全面暫停來自美國的航班 料維持2周

2022-01-16 21:53
扭打現場，兒子為保護母親，拉住自己的父親。(取材自千度看東方)

好混亂…已婚男被抓姦 妻暴打小三、兒在旁拉住父親

2022-01-12 11:05

超人氣

更多 >
免費新冠快篩檢測盒可下單了 網站提前一天上線

免費新冠快篩檢測盒可下單了 網站提前一天上線
玉女歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲

玉女歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲
方芳要中國出手教訓台灣「打兩巴掌他才知道厲害」

方芳要中國出手教訓台灣「打兩巴掌他才知道厲害」
亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名

亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名
中國獵狐行動抓捕外逃人士 報告披露兇狠手段

中國獵狐行動抓捕外逃人士 報告披露兇狠手段