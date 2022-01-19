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聯手抗美？中、俄、伊朗將舉行海上軍演

中國新聞組／北京19日電

中國、俄羅斯伊朗海軍將舉行海上聯合軍事演習。該消息由俄羅斯新聞社RIA 發布，並引述俄羅斯太平洋艦隊官方消息。該消息沒有提及此三國海上軍事演習是由哪一個國家牽頭組織的。

據路透發自莫斯科消息說，俄羅斯RIA通訊社沒有確指上述三國海上聯合軍事演習的時間與地點，也沒有提及參加國家派遣艦隻演習的細節。

俄羅斯駐伊朗大使列萬．賈加良表示，俄羅斯、伊朗和中國將於2021年底至2022年初在波斯灣舉行CHIRU聯合海軍演，主要任務是演練確保國際航運安全和打擊海盜的行動。太平洋艦隊一支艦隊17日停泊到伊朗恰巴哈爾港的碼頭。

媒體分析指出，在烏克蘭情勢升高之際，俄羅斯與中國軍事結盟的可能性再度受到關注。分析指出，中俄兩國同樣感受到美國的壓制，而且兩國近年來的關係不斷拉近，升高此種可能性。

分析指出，美國擔心中國與俄羅斯可能聯手對付美國，形成更大的挑戰，而此種擔心並非空穴來風；2021年8月，中俄兩國在寧夏進行大規模的聯合演習，10月，來自中俄海軍的10艘艦艇，4天内幾乎繞行整個日本。許多專家認為，這是中國軍方邀請俄軍展開的行動。

11月，中俄進行聯合空中巡邏，軍機被指進入韓國防空識別區。美國國家情報總監辦公室去年報告即指出，現在北京與莫斯科之間的關係，堪稱60年以來最密切。

華爾街日報也引述美國智庫資深研究員考夫曼(Michael Kofman指出，中國與俄羅斯原本各自對美國形成威脅，如今由於兩國合作，各種威脅產生了相互關連。

此外，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫17日表示，俄總統普亭的中國之行正在準備中，中國朋友高度重視衛生安全保障問題。

關於普亭北京之行的規格是否可能受到嚴格限制，佩斯科夫表示，俄方目前正在為與中方的全面會談做準備。他說，普亭總統將出席北京冬奧會開幕式。他還指出，克里姆林宮計畫讓少數記者隨同普亭訪華。

他還透露，2月3日他將與中國外長王毅舉行會晤。

此外，美國、俄羅斯、北約1月10至13日期間舉行三場會談，討論俄羅斯與烏克蘭邊境的局勢。俄羅斯18日宣布，普亭2月訪華時，會向中國國家主席習近平說明俄方與北約會談的情況。

俄羅斯 普亭 伊朗

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