北京冬奧官方App洩隱私？ 京：無中生有

北京冬奧下月4日舉行，因應新冠疫情，中國要求所有入境的各國運動員、官員、工作人員及記者等都要在手機安裝「冬奧通」（My 2022）App，以追蹤健康狀況。（截圖自App Store）

德國之聲昨天引述公民實驗室（Citizen Lab）獲得的一份網路安全報告指出，北京冬奧 會要求參賽者們安裝一款名為「冬奧通」的智能手機 應用程序，可能導致奧運選手、記者及體育官員成為駭客入侵、隱私洩露及監控行為的對象。中國外交部則回批這「完全是倒打一耙，無中生有。」

德國之聲報導指出，北京冬奧會參賽者們近日按照中國衛生防疫措施要求所安裝一款名為「冬奧通」（My 2022，此前譯為「我的2020」）的智能手機應用程序，據多倫多大學蒙克全球事務學院的公民實驗室對其進行分析發現，其SSL證書認證存在著者嚴重的加密漏洞，可能被騙與惡意主機連接，允許信息被攔截，甚至惡意數據被發回給應用程序，導致奧運選手、記者及體育官員成為駭客入侵、隱私洩露及監控行為的對象。

公民實驗室研究員科諾科爾表示，這些漏洞不僅與健康數據相關，也涉及到應用內包括所有文件附件處理以及音頻語音信息傳送等服務。

包括德國、澳洲、英國和美國等國家此前都因擔心數字間諜行為，要求本國運動員 及奧委會成員將私人手機和手提電腦留在家中；荷蘭奧委會甚至以擔心監控為由，禁止運動員攜帶私人手機和手提電腦前往北京。華爾街日報並引述美國奧委會的指南說：「每台設備、每次通訊、每筆交易和每次在線活動都可能被監控。」

根據國際奧委會的官方規則手冊，所有進入北京冬奧防疫閉環系統的運動員、教練員、記者、體育官員和數千名當地工作人員，都需通過智能手機上安裝「冬奧通」應用程序，或以網頁輸入的方式登記個人信息，這款在中國研發的程序也用來監測所有與會者和工作人員的健康狀況，並在必要情況下追蹤感染鏈。

使用者必須在應用程序中輸入護照和航班信息，以及與新冠症狀相關的敏感醫療信息，也將接觸追蹤與獲取賽事入場許可、聊天功能、新聞推送和文件傳輸等服務結合在一起。

中國外交部發言人趙立堅18日對此回應說，「我們注意到有關的報導。有關國家提出關於中國所謂『網絡安全』問題，完全是倒打一耙，無中生有。」北京冬奧組委新聞發言人也曾駁斥表示，冬奧組委所有行為都嚴格遵守「中華人民共和國個人信息保護法」等相關法律法規。