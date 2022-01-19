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「冬奧通」審2442政治敏感關鍵詞 還允許舉報

中國新聞組／北京19日電

北京冬奧會要求運動員等安裝的「冬奧通」智能手機應用程序，除被質疑有安全隱患，信息技術專家們還發現這款應用程序內建了一份審查關鍵詞清單，其中不乏遭到中共的政治敏感話題。研究人員認為，但這可能造成「不透明內容遭刪除和他人惡意舉報」。

德國之聲報導，據公民實驗室的網路安全報告指出，研究人員在此款應用中發現一個名為「illegalwords.txt」的文本文件，其中包括2442個關鍵詞和短語，大部分是簡體中文，但也有很小一部分維吾爾語、藏語、繁體中文和英語。

在眾多關鍵詞中，有一些是罵人的髒話，但也有遭到中國審查的政治敏感話題，包括批評中共及其領導人、法輪功、六四事件、達賴喇嘛以及新疆維吾爾人；維吾爾語的「古蘭經」一詞也在這份公民實驗室審閱的清單之中。

報導引述公民實驗室表示，沒有跡象顯示，目前版本的「冬奧通」程序中主動使用這份敏感詞列表進行審查；也不清楚為何這份列表會出現在程序中。但該實驗室研究員科諾科爾表示：「即便illegalwords.txt這份文件目前沒有得到使用，『冬奧通』程序依然包含了代碼功能可以讀取這份文件，並將其用於審查功能，就是說要激活這份清單的審查功能可能是輕而易舉的事情。」

這款軟件還包括舉報功能，允許用戶在發現危險或可疑的聊天訊息時舉報其他用戶。舉報理由中包括「政治敏感內容」，這一說法在中國經常被用來形容遭到審查的話題。

公民實驗室稱，2021年12月初時曾祕密將其研究結果發送給2022北京冬奧組委會，這也是報告安全隱患的國際例行做法。在向公眾披露其研究結果之前，公民實驗室也請求北京奧組委在45天內修補這些安全隱患。但科諾科爾表示，「（北京）奧組委沒有對我們的發現做出回應。」

與此同時，該程序在蘋果和谷歌的應用商店上數次發布更新版本。但公民實驗室網絡安全專家在2022年1月17日進行的審核顯示，有關安全漏洞和「禁忌詞」清單沒有做出任何改動。

北京奧組委此前曾表示，這款應用程序已通過了谷歌、蘋果和三星等國際移動應用市場的審核。

北京冬奧 維吾爾 中共

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