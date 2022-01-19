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北京冬奧倒數兩周 兩維權人士被逮捕

中國新聞組／北京19日電

北京冬奧倒數兩周，中國維權律師謝陽被以「煽動顛覆國家政權罪」與「尋釁滋事罪」遭到刑事拘留，關押在湖南長沙；中國維權人士郭飛雄則被以「煽動顛覆國家政權」罪名逮捕，關押廣州。

謝陽的妻子陳桂秋表示，她認為謝陽被逮捕與他近日一系列維權行動有關。謝陽在去年12月24日曾至湖南省的永順公安局前，聲援當時遭警察帶走的懷孕女教師李田田。

這並非謝陽首次被中國政府以「煽動顛覆國家政權罪」的名義逮捕。他在2015年的「709大抓捕」過程中被警方帶走，並在關押近一年半後，才首次被獲准與家屬委託的律師見面。

同日，中國維權人士李蔚在推特上分享郭飛雄遭逮捕的通知書。通知書上顯示，廣州市公安局在1月12日以「煽動顛覆國家政權罪」逮捕他。

一名熟悉郭飛雄案情的消息人士指出，外界猜測郭飛雄此次被抓捕，可能與他早前要求出境探望妻子所引起的關注有關。

美國之音報導指出，郭飛雄在去年12月5日被當局帶走失聯，此前，他努力爭取前來美國照顧病危的妻子並且見最後一面，但中國當局對他的要求斷然予以拒絕。張青1月10日在美國馬里蘭州去世，終年55歲。

郭飛雄被逮捕也意味著奔喪希望徹底破碎。

公安 北京冬奧 警察

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