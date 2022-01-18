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去年夏季避疫封鎖邊境 中朝鐵路貿易重啟

記者賴錦宏／北京18日電
中朝友誼橋是連接中國遼寧丹東和朝鮮新義州陸路口岸的重要通道。 （中新社資料照片）
中朝友誼橋是連接中國遼寧丹東和朝鮮新義州陸路口岸的重要通道。 （中新社資料照片）

中國外交部發言人趙立堅昨日表示，受疫情影響，中朝鐵路貨運暫停了一段時間。經過雙方友好協商，丹東至新義州鐵路口岸貨運已經重啟。雙方將在確保防疫安全的基礎上做好這項工作，助力中朝正常貿易往來。這是北韓在2020年夏季為避免新冠病毒疫情流入而封鎖邊境後，首度開放。

趙立堅在17日中國外交部例行記者會上被問到，據報導，上周末有一輛火車駛抵中國丹東，中方是否可證實，這是否意味著中國和北韓邊境重新開放？

據路透報導，北韓火車16日駛入中國丹東，中國商人預計，通過鐵路進行的中朝貿易活動最快將在17日恢復。一名在丹東的貿易商說：「我在北韓的商業夥伴周五告訴我，陸地邊境貨運通道將在1月17日重新開放。」另名匿名中國貿易商則說，她可安排在丹東將貨物裝到一列定於今天開往北韓的火車。

報導稱，這名貿易商也在社交媒體上發布三張在丹東火車站拍攝到的貨運列車車廂照片，並說丹東與北韓之間的鐵路服務恢復後，她的首批貨物已裝到火車上。

韓聯社昨引述消息人士報導，北韓貨物列車昨早上9時10分許從新義州行駛越過中朝友誼橋抵達中國丹東。這是北韓時隔一年半運行赴陸貨物列車。

據報導，北韓2020年夏季為避免新冠病毒疫情流入而封鎖邊境。在疫情有所趨緩後，北韓和中國從去年起考慮重啟陸路貿易。南韓政府消息人士認為，北韓和中國貿易正式重啟具有重要意義，預計北韓今後將逐步開放邊境。

北韓 邊境 疫情

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