我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上任周年褒貶兩極 拜登成績有人打C等、有人批川普

僅學生禁足的防疫寒假：天津大學「校園封城榜」怒火

中國智庫：美國3+2航母戰鬥群 聚集中國周邊

中國新聞組／北京18日電
美海軍「雷根」號航母。(取材自環時網)
美海軍「雷根」號航母。(取材自環時網)

美軍3個航母編隊和2個準航母群在中國周邊集結？中國官媒稱「卡爾文森號」航母打擊群和「埃塞克斯」兩棲作戰戒備群16日在南海完成演訓。加上西太平洋「林肯」號航母、日本橫須賀港的「雷根」號航母，美國「3+2航母群」部署亞太，劍指中國意味濃。

2022年1月17日，「南海戰略態勢感知平台」公布最新衛星圖片，顯示美軍三艘航母...
2022年1月17日，「南海戰略態勢感知平台」公布最新衛星圖片，顯示美軍三艘航母正在中國周邊集結。（取材自微博@南海戰略態勢感知）

環球網引述中國智庫「南海戰略態勢感知平台」消息，衛星日前在巴拉巴克海峽附近發現了美軍「卡爾文森」號航母。巴拉巴克海峽連通南海和蘇祿海，是西太平洋第一島鏈上的戰略要地。

該平台預計，「卡爾文森」號將前往南海部署。這是「卡爾文森」號航母首次搭載F-35C戰鬥機和CMV-22「魚鷹」艦載運輸機進行部署。除了「卡爾文森」號外，「林肯」號3日從美國出發。

目前美國海軍部署在亞太地區的還有停靠在日本橫須賀的「雷根」號航母。也就是說，在西太平洋地區，將同時出現3艘美軍航母。

另據CNN17日報導，載有20枚三叉戟彈道導彈和數十枚核彈頭的俄亥俄級核潛艇「內華達號」15日駛入美國關島海軍基地。

美軍如此重兵部署亞太，外界紛猜測「劍指中國或成為常態」。

軍事專家告訴環球網旗下公眾號「補壹刀」，美軍目前有11艘航母，正常狀態下這些航母會分成三撥訓練、保養及戰備巡航。

軍事專家表示，航母編隊大部分是單獨巡航，如果兩個航母編隊一起走，可能是演習活動，三航母編隊相對更少見，如果三艘航母都到了南海或者朝鮮半島附近，會是一個比較重要的態勢。 　

軍事專家指出，現在雖然有3艘航母都聚集在中國周邊海域，但是相隔的還比較遠。專家提醒，如果3個航母下一步的走向是聚一起，需要高度警惕。

日本 核彈

上一則

中國出生人口為何劇降? 專家點出這3大原因

下一則

中國去年出生率7.52‰ 連5年新低 人口僅增48萬人

延伸閱讀

美軍又2高層染疫 日前曾與拜登接觸

美軍又2高層染疫 日前曾與拜登接觸
日智庫：2028年台灣人均GDP將超越日本

日智庫：2028年台灣人均GDP將超越日本
美國務院報告：北京南海聲索不符國際法規定

美國務院報告：北京南海聲索不符國際法規定
全球供應鏈危機 美軍駐日韓基地軍營超市受影響

全球供應鏈危機 美軍駐日韓基地軍營超市受影響

熱門新聞

前男友抱腿痛哭，新娘摸頭安慰。（視頻截圖）

前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵

2022-01-16 09:00
一名女子在深圳地鐵車廂裡以流利英語怒罵一名外籍男子，並要他「滾出中國」。（視頻截圖）

深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他

2022-01-17 13:00
張庭(左)與林瑞陽昔日曾高調炫富。 圖／達爾威公司提供

張庭、林瑞陽狂賺8年才被查 中動員400人初判是這原因

2022-01-11 08:36
霍震宇。（中新社資料照片）

郭晶晶公公被起訴 港富豪霍英東家族爭產 長房為11億美元打官司

2022-01-12 19:00
西雅圖機場達美航空日前取消航班，行李區堆滿乘客的行李。（取材自觀察者網）

CNN：中國將全面暫停來自美國的航班 料維持2周

2022-01-16 21:53
扭打現場，兒子為保護母親，拉住自己的父親。(取材自千度看東方)

好混亂…已婚男被抓姦 妻暴打小三、兒在旁拉住父親

2022-01-12 11:05

超人氣

更多 >
深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他

深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他
賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道

賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道
輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活

輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活
馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」

馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」
NBC：購買N95口罩與快篩劑花費 反映貧富差距

NBC：購買N95口罩與快篩劑花費 反映貧富差距