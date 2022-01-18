中國智庫：美國3+2航母戰鬥群 聚集中國周邊

美海軍「雷根」號航母。(取材自環時網)

美軍3個航母編隊和2個準航母群在中國周邊集結？中國官媒稱「卡爾文森號」航母打擊群和「埃塞克斯」兩棲作戰戒備群16日在南海完成演訓。加上西太平洋「林肯」號航母、日本 橫須賀港的「雷根」號航母，美國「3+2航母群」部署亞太，劍指中國意味濃。

2022年1月17日，「南海戰略態勢感知平台」公布最新衛星圖片，顯示美軍三艘航母正在中國周邊集結。（取材自微博@南海戰略態勢感知）

環球網引述中國智庫「南海戰略態勢感知平台」消息，衛星日前在巴拉巴克海峽附近發現了美軍「卡爾文森」號航母。巴拉巴克海峽連通南海和蘇祿海，是西太平洋第一島鏈上的戰略要地。

該平台預計，「卡爾文森」號將前往南海部署。這是「卡爾文森」號航母首次搭載F-35C戰鬥機和CMV-22「魚鷹」艦載運輸機進行部署。除了「卡爾文森」號外，「林肯」號3日從美國出發。

目前美國海軍部署在亞太地區的還有停靠在日本橫須賀的「雷根」號航母。也就是說，在西太平洋地區，將同時出現3艘美軍航母。

另據CNN17日報導，載有20枚三叉戟彈道導彈和數十枚核彈 頭的俄亥俄級核潛艇「內華達號」15日駛入美國關島海軍基地。

美軍如此重兵部署亞太，外界紛猜測「劍指中國或成為常態」。

軍事專家告訴環球網旗下公眾號「補壹刀」，美軍目前有11艘航母，正常狀態下這些航母會分成三撥訓練、保養及戰備巡航。

軍事專家表示，航母編隊大部分是單獨巡航，如果兩個航母編隊一起走，可能是演習活動，三航母編隊相對更少見，如果三艘航母都到了南海或者朝鮮半島附近，會是一個比較重要的態勢。

軍事專家指出，現在雖然有3艘航母都聚集在中國周邊海域，但是相隔的還比較遠。專家提醒，如果3個航母下一步的走向是聚一起，需要高度警惕。