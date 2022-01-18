中國去年出生率7.52‰ 連5年新低 人口僅增48萬人

專家預測，中國人口零增長會比預期提前將近五年到來。圖為17日旅客在成都火車北站出行。(中新社)

本報系聯合報報導，國家統計局局長寧吉喆17日表示，2021年年末中國人口14億1260萬人，比上年末只增加48萬人。全年出生人口1062萬人，人口出生率為7.52‰；死亡人口1014萬人，人口死亡率為7.18‰；人口自然增長率為0.34‰。這顯示，中國人口出生率和人口自然增長率，再度創下1978年以來的歷史新低。

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根據去年底中國國家統計局發布「中國統計年鑑2021」顯示，中國2020年人口出生率為8.52‰，首次跌破10‰，創43年來新低。同期人口自然增長率僅為1.45‰，為1978年以來的歷史新低。

國家統計局17日公布，去年人口淨增加只有48萬，創60年新低。出生率連續兩年跌破10‰，去年新生兒數量1062萬，連續第五年下降，但65歲以上人口卻突破2億。

國新辦17日舉行記者會，就中國人口情況，寧吉喆指出，從性別構成看，男性人口7億2311萬人，女性人口6億8949萬人，總人口性別比為104.88（以女性為100）。

從年齡構成看，16-59歲的勞動年齡人口8億8222萬人，占全中國人口的比重為62.5%；60歲及以上人口2億6736萬人，占全中國人口的18.9%，其中65歲及以上人口2億56萬人，占全中國人口的14.2%。

從城鄉構成看，城鎮常住人口9億1425萬人，比上年末增加1205萬人；鄉村常住人口4億9835萬人，減少1157萬人；城鎮人口占全中國人口比重（城鎮化率）為64.72%，比上年末提高0.83個百分點。

全中國人戶分離人口（即居住地和戶口登記地不在同一個鄉鎮街道且離開戶口登記地半年以上的人口）5億429萬人，比上年增加1153萬人；其中流動人口3億8467萬人，比上年增加885萬人。

中國人民大學人口與發展研究中心教授陳衛指出，過去多數人口預測中國出現人口零增長甚至負增長是在2027年以後，但據目前人口變化和新出生人口數據，中國人口零增長會比預期提前將近五年。

香港 文匯報報導，2021年65歲及以上老齡人口超過2億人，占比升至14.2%，步入深度老齡化，按照國際通行畫分標準，當一個國家或地區65歲及以上人口占比達14%，為深度老齡化；超過20%，則進入超老齡化社會。

中國人口學會副會長、南開大學經濟學院人口與發展研究所教授原新表示，2021年中國死亡人口首次超過1000萬，「未來這可能也會成為一個常態，全社會面臨更加嚴峻的老齡化衝擊波」。

不過寧吉喆強調，未來一段時期，中國人口總量將保持在14億人以上。尤其是三孩政策效果將逐步顯現。