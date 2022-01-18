我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上任周年褒貶兩極 拜登成績有人打C等、有人批川普

僅學生禁足的防疫寒假：天津大學「校園封城榜」怒火

中國去年出生率7.52‰ 連5年新低 人口僅增48萬人

中國新聞組／北京18日電
專家預測，中國人口零增長會比預期提前將近五年到來。圖為17日旅客在成都火車北站出行。(中新社)
專家預測，中國人口零增長會比預期提前將近五年到來。圖為17日旅客在成都火車北站出行。(中新社)

本報系聯合報報導，國家統計局局長寧吉喆17日表示，2021年年末中國人口14億1260萬人，比上年末只增加48萬人。全年出生人口1062萬人，人口出生率為7.52‰；死亡人口1014萬人，人口死亡率為7.18‰；人口自然增長率為0.34‰。這顯示，中國人口出生率和人口自然增長率，再度創下1978年以來的歷史新低。

來源：YouTube

根據去年底中國國家統計局發布「中國統計年鑑2021」顯示，中國2020年人口出生率為8.52‰，首次跌破10‰，創43年來新低。同期人口自然增長率僅為1.45‰，為1978年以來的歷史新低。

國家統計局17日公布，去年人口淨增加只有48萬，創60年新低。出生率連續兩年跌破10‰，去年新生兒數量1062萬，連續第五年下降，但65歲以上人口卻突破2億。

國新辦17日舉行記者會，就中國人口情況，寧吉喆指出，從性別構成看，男性人口7億2311萬人，女性人口6億8949萬人，總人口性別比為104.88（以女性為100）。

從年齡構成看，16-59歲的勞動年齡人口8億8222萬人，占全中國人口的比重為62.5%；60歲及以上人口2億6736萬人，占全中國人口的18.9%，其中65歲及以上人口2億56萬人，占全中國人口的14.2%。

從城鄉構成看，城鎮常住人口9億1425萬人，比上年末增加1205萬人；鄉村常住人口4億9835萬人，減少1157萬人；城鎮人口占全中國人口比重（城鎮化率）為64.72%，比上年末提高0.83個百分點。

全中國人戶分離人口（即居住地和戶口登記地不在同一個鄉鎮街道且離開戶口登記地半年以上的人口）5億429萬人，比上年增加1153萬人；其中流動人口3億8467萬人，比上年增加885萬人。

中國人民大學人口與發展研究中心教授陳衛指出，過去多數人口預測中國出現人口零增長甚至負增長是在2027年以後，但據目前人口變化和新出生人口數據，中國人口零增長會比預期提前將近五年。

香港文匯報報導，2021年65歲及以上老齡人口超過2億人，占比升至14.2%，步入深度老齡化，按照國際通行畫分標準，當一個國家或地區65歲及以上人口占比達14%，為深度老齡化；超過20%，則進入超老齡化社會。

中國人口學會副會長、南開大學經濟學院人口與發展研究所教授原新表示，2021年中國死亡人口首次超過1000萬，「未來這可能也會成為一個常態，全社會面臨更加嚴峻的老齡化衝擊波」。

不過寧吉喆強調，未來一段時期，中國人口總量將保持在14億人以上。尤其是三孩政策效果將逐步顯現。

香港 YouTube

上一則

中國智庫：美國3+2航母戰鬥群 聚集中國周邊

延伸閱讀

中國去年GDP年增8.1% Q4藏隱憂

中國去年GDP年增8.1% Q4藏隱憂
以色列初步研究 打第4劑疫苗恐無法預防Omicron

以色列初步研究 打第4劑疫苗恐無法預防Omicron
中專家：中國將提前5年出現人口「零增長」

中專家：中國將提前5年出現人口「零增長」
懷念的禾堂（下）

懷念的禾堂（下）

熱門新聞

前男友抱腿痛哭，新娘摸頭安慰。（視頻截圖）

前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵

2022-01-16 09:00
一名女子在深圳地鐵車廂裡以流利英語怒罵一名外籍男子，並要他「滾出中國」。（視頻截圖）

深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他

2022-01-17 13:00
張庭(左)與林瑞陽昔日曾高調炫富。 圖／達爾威公司提供

張庭、林瑞陽狂賺8年才被查 中動員400人初判是這原因

2022-01-11 08:36
霍震宇。（中新社資料照片）

郭晶晶公公被起訴 港富豪霍英東家族爭產 長房為11億美元打官司

2022-01-12 19:00
西雅圖機場達美航空日前取消航班，行李區堆滿乘客的行李。（取材自觀察者網）

CNN：中國將全面暫停來自美國的航班 料維持2周

2022-01-16 21:53
扭打現場，兒子為保護母親，拉住自己的父親。(取材自千度看東方)

好混亂…已婚男被抓姦 妻暴打小三、兒在旁拉住父親

2022-01-12 11:05

超人氣

更多 >
深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他

深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他
賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道

賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道
輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活

輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活
馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」

馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」
NBC：購買N95口罩與快篩劑花費 反映貧富差距

NBC：購買N95口罩與快篩劑花費 反映貧富差距