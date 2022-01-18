生娃靠中年人？二胎占出生人口比高達43%

中國2021年全年出生人口1062萬人。(中新社)

2021年全年出生人口1062萬人，其中，出生人口中二胎占比高達43%。統計局局長寧吉喆表示，三孩政策效果將逐步顯現。難道生孩子主力真的是靠中年人？年輕網友無奈說，「沒有一胎，哪來的二胎？」、「沒錢消費、沒錢生孩子」。

時代財經報導，國家統計局局長寧吉喆17日指出，2021年中國人口總量還在繼續增長，2021年全年出生人口1062萬人，死亡人口1014萬人，淨增長48萬。

對於人口未來的走勢，寧吉喆表示，中國仍然有3億多育齡女性，每年能保持1000多萬人的出生規模，中國人口總量未來一段時間將保持在14億人以上。另一方面，三孩政策的效果也將逐步顯現。

寧吉喆稱，從過去十幾年看，「單獨二孩」、「全面二孩」等生育政策均取得積極成效，出生人口數量增加。據第七次全國人口普查 數據顯示，0-14歲少兒人口比2010年多了3000多萬人，這主要是因為兩次二孩生育政策促進了生育率的提升。出生人口中，二孩占比由2013年的30%左右上升到2021年的43%左右。

中國人民大學社會與人口學院教授陳衛分析，從實施單獨兩孩政策以來，不僅二孩生育率出現上升，多孩生育率也出現上升，「二孩、三孩政策肯定是有作用的，但同時婚姻推遲繼續壓低一孩生育率。」

值得注意的是，儘管二孩政策對於保持人口增速有功勞，但據陳衛團隊調查，2016年平均理想生育子女數為1.75，遠低於2.1的更替水平，實際計畫生育 子女數更低。

在已婚已育一孩女性中，僅有接近30%的人打算生育第二個孩子。陳衛研究表明，在不想生第二個孩子的女性中，超過三分之一的人表示是由於「經濟條件不允許」。