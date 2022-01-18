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中國出生人口為何劇降? 專家點出這3大原因

中國新聞組／廣州18日電
中國出生人口大幅下降。（新華社）
中國出生人口大幅下降。（新華社）

中國在2016年全面實施兩孩政策實施，當年出生人口1786萬人。但到2021年時，出生人口卻降至1062萬人。開放三孩政策後，中國出生人口為何大幅下降？有專家表示，育齡婦女總數下降、年輕人婚育推遲及生育意願下降是三個最主要原因。

南方都市報報導，2011-2015年，中國的年出生人口數都在1600萬之上。2016年，全面兩孩政策實施，當年出生人口達到1786萬人。但2018年後出生人口逐步下降，2020年出生人口為1200萬，2021年出生人口又下降了138萬。

中國人口學會會長、中國人民大學人口與發展研究中心主任翟振武表示，一個最直接的原因是育齡婦女的人數這幾年在大規模下降。90年代計畫生育的嚴格實施，這表示大約20-30年之後，處於生育旺盛期的婦女的數量也會快速下降。

第二個原因是年輕人婚齡、育齡的不斷推遲。之前，年輕人差不多23歲就結婚，在24、25歲生育第一個孩子。但目前人們的平均初婚年齡是26歲多，生育第一個孩子的平均年齡27歲左右。

第三個原因是現代化發展帶來的生育意願降低。這種下降是一個緩慢的、長期的變化過程。而且，這幾年，很多影響生育行為的重要經濟社會因素還在進一步強化，這也推動了生育率走低。

翟振武指出，調查中發現婦女的平均生育意願大概在1.8-1.9左右的水平上。這意味很多人是想生兩個孩子的。但是生育成本的大幅度提高，包括房價、生活成本、孩子的教育支出等。對現在的年輕人而言，生一個孩子完全不是以前「多加一把米」的概念。

近期，為了促進人口長期均衡發展，各地出台產假延長、給予生育多孩的政策支持等，但翟振武坦言，目前「距離生育友好還有很大的差距」。

計畫生育 教育 房價

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