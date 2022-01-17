我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國民航局：舊金山飛上海2航班 延續「熔斷」措施

二戰首批非裔飛行員麥吉逝世 享嵩壽102歲

王毅：人民才是主人 「中東不需外來家長」

記者羅印冲／綜合報導
中國外長王毅（右）日前和伊朗外長阿卜杜拉希揚舉行會談。（新華社）
中國外長王毅（右）日前和伊朗外長阿卜杜拉希揚舉行會談。（新華社）

中國國務委員兼外長王毅15日在結束接待沙烏地阿拉伯、巴林、科威特、阿曼、土耳其、伊朗六國外長及海合會祕書長訪中後，接受媒體採訪表示，中東人民才是中東的主人，中東從不存在權力真空，當然也不需要「外來家長」。他強調，中東要發展，外部模式可借鑑，但不宜照搬；強加方案、盲目移植往往水土不服，「新自由主義」並不是靈丹妙藥。

據觀察者網，王毅提到，新的一年，中國將繼續為實現中東和平安寧提出中國建議：一是倡導團結自主。中東國家越是面臨外部施壓干涉，就越應當以自強謀穩定、以團結謀進取。中方將繼續支持地區國家探索自主發展道路，促進民族團結振興。二是捍衛公平正義。巴勒斯坦問題這一最大歷史不公必須要盡早糾正。中方將繼續支持兩國方案，支持巴人民正義事業，支持召開更具權威性和廣泛性的國際促和會議。

三是堅持核不擴散。中方將繼續積極斡旋，推動各方盡快恢復履行伊朗核問題全面協議，支持建立中東無核及其他大規模殺傷性武器區。四是共建集體安全。中方將繼續致力於搭建對話合作平台，回應地區國家關切，為構建地區集體安全凝聚共識、積累條件。五是加快發展合作。中方將繼續貫徹以發展促安全理念，同中東國家分享發展機遇，交流治國理政經驗，厚植地區和平安全的根基。

針對美國去年底舉辦民主峰會，來訪中東國家不在受邀之列，王毅指出，民主人權是全人類的共同價值，是世界各國人民的共同事業，也是包括中國和中東國家在內廣大發展中國家的共同追求。一個國家是否真正民主、是否重視人權，要由本國人民說了算。反對個別國家藉口民主人權對別國指手畫腳，將民主人權政治化、工具化，干涉別國內政。

他強調，民主人權不是專權，更不是霸權。美國推行所謂大中東民主改造，通過搞顏色革命策動政權更迭，動輒以軍事干涉謀取地緣利益，嚴重損害了地區安全穩定和民眾福祉，恰恰是國際關係中最大的不民主。假民主之名推進的「阿拉伯之春」，反而致使中東國家失去寶貴的十年，造成上百萬人死傷，數千萬人流離失所的這一歷史教訓極為深刻，值得各方反思。

王毅說，世界上沒有哪種民主天生優越，沒有哪個文明高人一等，沒有哪個國家有權充當道德裁判。中國和中東國家應當堅定走自己的路，倡導不同文明平等交流，促進人類社會共同進步。

王毅 伊朗 民主峰會

上一則

狙擊林鄭 傳藍營意見領袖擬「搶閘」參選香港特首

下一則

骨癌女救命錢 甘肅省永登縣低保辦主任貪一半

延伸閱讀

王毅：中挺哈薩克維穩止暴 反對任何顏色革命

王毅：中挺哈薩克維穩止暴 反對任何顏色革命
哈薩克暴動 王毅與俄外長通話：絕不讓中亞生亂生戰

哈薩克暴動 王毅與俄外長通話：絕不讓中亞生亂生戰
王毅：支持哈薩克維穩止暴 反對任何「顏色革命」圖謀

王毅：支持哈薩克維穩止暴 反對任何「顏色革命」圖謀
斯里蘭卡迎王毅 盼協商償債時間

斯里蘭卡迎王毅 盼協商償債時間

熱門新聞

張庭(左)與林瑞陽昔日曾高調炫富。 圖／達爾威公司提供

張庭、林瑞陽狂賺8年才被查 中動員400人初判是這原因

2022-01-11 08:36
前男友抱腿痛哭，新娘摸頭安慰。（視頻截圖）

前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵

2022-01-16 09:00
霍震宇。（中新社資料照片）

郭晶晶公公被起訴 港富豪霍英東家族爭產 長房為11億美元打官司

2022-01-12 19:00
扭打現場，兒子為保護母親，拉住自己的父親。(取材自千度看東方)

好混亂…已婚男被抓姦 妻暴打小三、兒在旁拉住父親

2022-01-12 11:05
北京冬奧進入倒計時，當局卻在15日測出1例Omicron確診。(美聯社)

北京冬奧進入倒數 北京出現Omicron變異株

2022-01-15 09:15
浙江麗水一老人在街頭擺攤賣車厘子，每斤只要5元，引來路人圍觀。（取材自齊魯晚報）

女兒送的車厘子捨不得吃 老母5元1斤甩賣 網友吵翻了

2022-01-15 11:05

超人氣

更多 >
冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨

冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨
前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵

前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵
落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

不用再擔心何時被傳染 部分確診者反而鬆口氣

不用再擔心何時被傳染 部分確診者反而鬆口氣
2022迎虎年 12生肖運勢一次看（下）

2022迎虎年 12生肖運勢一次看（下）